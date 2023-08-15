Emekli maaşlarında kimse bu detayı fark etmedi! Herkes yüzde 25 sanıyordu...

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli maaşlarındaki önemli bir ayrıntıyı gündeme taşıdı. Bugün yapılan açıklamada, Ergün emekli maaşlarının gerçek değerinin gözden kaçırıldığını ve zaman içindeki kayıplara dikkat çekti.

Ergün, 2002 yılındaki emekli aylıklarının altın karşılığının bugünkü değeri hesaplandığında, emeklilerin alması gereken maaşın bugün çok daha yüksek olabileceğini belirtti. Eğer 2002 yılındaki emekli maaşlarının altın karşılığı bugün alınabilseydi, en düşük emekli aylığının 25,104 lira olabileceğini ifade etti. Ancak günümüzde bu rakamın sadece 7,500 lira olduğunu vurguladı.





Altın bilezik hesabıyla durumu somutlaştıran Ergün, 2002 yılında en düşük emekli aylığıyla alınabilecek altın miktarının 15 gramın üzerinde olduğunu söyledi. Ancak bugün aynı emekli aylığıyla sadece 4.5 gram altın alınabileceğine dikkat çekti.

Ergün ayrıca, emeklilerin alım gücünün korunması durumunda bugün çok daha yüksek emekli aylıkları alabileceğini ve bu sayede asgari ücretin de daha yüksek olacağını belirtti. Ancak bu alım gücünün zaman içinde kaybolduğunu ve emeklilerin yaşam koşullarının zorlaştığını vurguladı.

Sağlık harcamalarının da emekliler için büyük bir zorluk olduğuna değinen Ergün, sağlık katkı paylarının ve kesintilerinin emeklilerin yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti. Bu konuda düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti.

Ergün, emeklilerin alım gücünün artırılması, intibakların yapılması, ek ödeme oranlarının yükseltilmesi ve sağlık harcamalarının azaltılması çağrısında bulundu. Emeklilere hak ettikleri saygının gösterilmesi ve yaşamlarının daha huzurlu geçirilmesi için gerekli adımların atılmasını istedi.