Emekli maaşlarında tablo sil baştan değişti! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT'li emekliler bayram edecek

Arama motorlarında en çok aratılanların arasında memur zammı ve yeni rakamlar yer alırken okurlarımız için tüm bilgileri derledik. Temmuz ayıyla beraber yüzde 19.77 olarak memur emeklisine, SSK ve Bağkur zammı ise yüzde 25 olarak belirlendi. Enflasyon oranlarının açıklanması üzerinde haziran ayında yüzde 3.92 oranında artış görüldü.

ZAM BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından maaşlar üzerinde yapılacak iyileştirmelerin sinyalleri yapılırken talimatlar sonrasında ek zam gündeme geldi. Torba yasasına dahil edilen ek zamlar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunularak kabul edildi.





Emekli maaşlarına yapılacak zam yüzde 25'e yükselirken EYT ve ilerleyen zamanlarda emekli olan herkes faydalanabilecek.

GÜNCEL ZAM TABLOSU

Güncel emekli maaşı: 7.500 TL, Zamlı emekli maaşı: 9.375 TL

Güncel emekli maaşı: 7.750 TL, Zamlı emekli maaşı: 9.687 TL

Güncel emekli maaşı: 8.000 TL, Zamlı emekli maaşı: 10.000 TL

Güncel emekli maaşı: 9.000 TL, Zamlı emekli maaşı: 11.250 TL

Güncel emekli maaşı: 9.500 TL, Zamlı emekli maaşı: 11.875 TL

Güncel emekli maaşı: 10.000 TL, Zamlı emekli maaşı: 12.500 TL