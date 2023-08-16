Emekli maaşlarında yeni dönem! Bakan açıkladı: Ekim ayında hesaplar dolup taşacak

Temmuz ayında yapılan yüzde 25 oranda zam üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Maaşlara yeni düzenlemeye gelinirken seyyanen zam, prim maaş dengesizliğinin giderilmesi ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması için harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni düzenleme için Meclis'i gösterdi.





Bakan Işıkhan, Çorum sokaklarında yürürken vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanının talimat verdiğini belirterek çalışmaların başladığına değindi. Meclis açılır açılmaz emeklilerin yüzünü güldüreceğini duyurdu. Temmuz ayında yüzde 25'lik zammı kök maaşa göre emeklilerin bölümünün maaşları artış gösterirken 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılarak milyonların tepkisi geldi.

En düşük emekli maaşına zam gelmemesiyle beraber vatandaşların tepkileri büyürken beklentiler 10 bin TL yönünde oldu.