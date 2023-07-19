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Emekli maaşlarında yüzde 4'lük dilim ortaya çıktı! SSK, Bağkur emeklileri dikkat: Yeni maaşlarınız bu kadar olacak

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Emekli maaşlarında yüzde 4'lük dilim ortaya çıktı! SSK, Bağkur emeklileri dikkat: Yeni maaşlarınız bu kadar olacak
16 milyon emekli zamlı maaşlarını almaya başladı.. İşte tarihler ve alacakları maaşlar...

16 MİLYON EMEKLİNİN GÖZÜ KULAĞI BU HABERDE!

Emekliler ile ilgili maaş düzenlemesi ve yüzde 25’lik zam bu hafta meclisten geçti. Ve Resmi gazetede yayımlandı. Bu düzenlemeden sonra emekli maaşlarında ciddi bir artış sağlanacak.

emekliler

17 Temmuz itibari ile de emekli maaş ödemeleri başladı.

SGK ve Bağkur emeklilerine yüzde 19.77 zam yapılacak. Ayrıca da yüzde 5.23 iyileştirme ile bu zam olara yüzde 25 seviyesine çıkarılmış oldu.

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Bu düzenlemeye göre kök aylığı 7 bin 500 lira altında olan emeklilere 7 bin 500 ödeme yapılacak.

emekliler

Emekliler bu zamlı aylıklarını 17 Temmuz itibari ile almaya başladılar. SSK emekliler 17 temmuz ile 26 temmuz tarihleri arasında bu zamlı aylıklarını alacaklar. Bağ-kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacaklar.

Ekonomi
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