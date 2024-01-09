Emekli olmadan önce bunu bilmeyenler yandı! On binlerce lira daha fazla alabilirsiniz

İnsanlar emekli olmak için neredeyse bir ömür harcıyorlar. Bu yılda milyonlarca vatandaş emekli olmak için gün sayıyor. İşte milyonlarca vatandaşın araştırdığı hangi ayda emekli olmalıyım? sorusunun yanıtı o uzman isimden geldi. Detaylar haberimizde…







O TARİHTE EMEKLİ OLANLAR DAHA FAZLA PARA ALACAK! SGK UZMANI ÖZGÜR ERDURSUN PÜF NOKTAYI AÇIKLADI

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emekli olmak isteyenler için önemli tarihlerden bahsetti. Aralık ayında mı yoksa ocak ayında mı emekli olmak daha iyidir? Detaylar burada…

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikle ilgili önemli tarihlerden bahsetti.

Çalışanlar ve emeklilik yaşına gelmiş olanlar için Aralık veya ocak aylarında emekli olmak daha avantajlı olabilir.

Özgür Erdursun'un bu konuyla ilgili sosyal medya paylaşımları dikkat çekti ve emekli olanlara önemli bilgiler verdi.

Sayın Özgür Erdursun, ilk mesajında işsizlerin işleri olmadığı için mutsuz olduklarını, işçilerin çalışma koşullarının zor olması ve ücretlerin düşük olması nedeniyle geçimlerini sağlayamadıkları için mutsuz olduklarını, emeklilerin ise aldıkları emekli maaşlarının az olması nedeni ile mutsuz olduklarını söyledi. Birçok vatandaşaın ekonomik zorluklardan dolayı mutsuz olduğunu söyledi. Zor ekonomik koşullar altında esnaf BAĞ-KUR sigortasını kendisi ödemek zorunda kalıyor. Bu durumun esnaf için zor olduğunu ve bundan dolayı mutsuz olduğunu, gençlerin ise gelecek kaygısı nedeniyle mutsuz olduklarını anlattı.

HANGİ AYDA EMEKLİ OLMAK AVANTAJLI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik için önemli tarihlere işaret ederek, emeklilik başvurusunda bulunanların en çok sorduğu sorulardan birinin Aralık mı yoksa Ocak ayında mı emekli olmanın daha avantajlı olduğu sorusunu yanıtladı.

Erdursun, Ocak 2024'te emeklilik başvurusunda bulunanların emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 7 oranında zam yapılacağını, emeklilik maaşlarının tavanının ise yaklaşık 35 bin TL olacağını söyledi. Aralık 2023 ile Ocak 2024 arasında seçim yapıp yapmayacağını soranların kararını emeklilik ve emekli maaşlarından sonra vermesi gerektiğini söyledi.