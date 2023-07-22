Emekli olmak isteyenler artık bu şartlara uyacak! EYT'siz erken emeklilik sistemi kulislerden sızdı

Meclis'in tatile girmesiyle beraber erken emeklilik yasasının son durumu milyonların gündemine geldi. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren karar üzerine 1 Ağustos tarihiyle beraber memur ve emeklinin 2024-2025 yıllarındaki geliri tüm durumu belirleyecek. Sosyal Güvenlik Bakanlığı, erken emeklilik reformunu barından yeni yasa düzenlemesi için çalışmaların sonuna geldi. İşte, 2. torba yasasıyla beraber emeklilik sistemin büyük değişiklik.

ERKEN EMEKLİLİK

Yeni düzenlemeyle beraber emeklilik sisteminde sil baştan değişeceği duyuruldu. Yaş ve prim şartlarında farklılıklar yapılırken 1 milyon vatandaşa 48 yaş altında emeklilik hakkından yararlanabilecek. EYT yasasından yararlanamayanlar ve dışında kalanlar için bu düzenleme büyük önem taşıyor.

EYT yasasıyla beraber 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan SSK, BAĞ-KUR ve memur olarak çalışan kişiler yaş şartının dışında farklı şartların yerine getirilmesi durumunda erken emekli olma hakkını alıyor. EYT yasasında emekli olamayanlar yer alırken bu sayede Bağkur'lular, 9000 gün prim ödeme şartıyla emeklilik hayallerine kavuşacak.





Yeni düzenlemeyle beraber BAĞ-KUR ve SGK arasında prim eşitlemesi yapılırken bunun yanında EYT'yi kaçıran yaklaşık 1 milyon BAĞ-KUR'lu için erken emeklilik fırsatı yaratıldı.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe sıralarken ev hanımlarına erken emeklilik hakkı verileceğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı bu konu hakkında prim desteği verileceğini aynı zamanda 2. torba yasasıyla beraber meclise gidileceğini belirtti.

1 Ağustos tarihinden sonra başlayacak olan 7. dönem kamu toplu sözleşme görüşmeleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın erken emeklilik için çalışmalara vurgu yaptığı belirtildi.