Emekli promosyonu almayanlar dikkat! 7 bankada promosyon fırtınası başladı: İşte en yüksek rakam!

Temmuz ayı itibarıyla bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerinden almak isteyen vatandaşlara 15 bin TL'ye kadar çıkan promosyonlar sunuyor. Bankalar arasında yaşanan rekabet, promosyon miktarlarını artırarak emekliler için daha cazip hale getiriyor. Promosyon miktarları bankalara göre değişiklik gösterse de, genel olarak tüm bankaların sunduğu rakamlar oldukça tatmin edici seviyelerde.





BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON RAKAMLARI

Her banka, farklı avantajlar ve ek hizmetler sunarak emeklileri kendine çekmeye çalışıyor. Emeklilerin, bankaların sunduğu promosyon tekliflerini dikkatle inceleyerek kendileri için en uygun olanı seçmeleri öneriliyor.

Halkbank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir:

• 10.000 TL - 14.999,99 TL arası: 8.000 TL

• 15.000 TL - 19.999,99 TL arası: 10.000 TL

• 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Şekerbank Emekli Promosyonu



Şekerbank aracılığıyla emekli maaşını 3 yıl boyunca almayı taahhüt eden SGK emeklileri için promosyon ödemeleri şu şekildedir:

• 0 - 9.999 TL arası: 5.000 TL

• 10.000 - 14.999 TL arası: 8.000 TL

• 15.000 - 19.999 TL arası: 10.000 TL

• 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılmaktadır:

• 10.000 TL - 14.999,99 TL arası: 8.000 TL

• 15.000 TL - 19.999,99 TL arası: 10.000 TL

• 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

VakıfBank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını 3 yıl boyunca VakıfBank aracılığıyla almayı taahhüt eden SGK emeklileri için promosyon ödemeleri şu şekildedir:

• 0 - 9.999 TL arası: 5.000 TL

• 10.000 TL - 14.999,99 TL arası: 8.000 TL

• 15.000 TL - 19.999,99 TL arası: 10.000 TL

• 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyonu

Yapı Kredi Bankası aracılığıyla emekli maaşını 3 yıl boyunca almayı taahhüt eden SGK emeklileri için promosyon ödemeleri şu şekildedir:

• 0 - 9.999 TL arası: 6.250 TL

• 10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL

• 15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL

• 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Akbank Emekli Promosyonu

Akbank aracılığıyla emekli maaşını 3 yıl boyunca almayı taahhüt eden SGK emeklileri için promosyon ödemeleri şu şekildedir:

• 0 - 9.999 TL arası: 6.250 TL

• 10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL

• 15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL

• 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Fibabanka Emekli Promosyonu

Fibabanka aracılığıyla emekli maaşını 3 yıl boyunca almayı taahhüt eden SGK emeklileri için promosyon ödemeleri şu şekildedir:

• 0 - 9.999 TL arası: 5.000 TL

• 10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL

• 15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL

• 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

İş Bankası Emekli Promosyonu

İş Bankası aracılığıyla emekli maaşını 3 yıl boyunca almayı taahhüt eden SGK emeklileri için promosyon ödemeleri şu şekildedir:

• 0 - 9.999 TL arası: 5.000 TL

• 10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL

• 15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL

• 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

QNB Finansbank Emekli Promosyonu

QNB Finansbank aracılığıyla emekli maaşını 3 yıl boyunca almayı taahhüt eden SGK emeklileri için promosyon ödemeleri şu şekildedir:

• 0 - 9.999 TL arası: 6.250 TL

• 10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL

• 15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL

• 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Garanti BBVA Emekli Promosyonu

Garanti BBVA aracılığıyla emekli maaşını 3 yıl boyunca almayı taahhüt eden SGK emeklileri için promosyon ödemeleri şu şekildedir:

• 0 - 9.999 TL arası: 6.250 TL

• 10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL

• 15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL

• 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Temmuz ayında emekliler için hem maaş artışları hem de banka promosyonları büyük bir fırsat sunuyor. Bankaların sunduğu cazip promosyon teklifleriyle, emekliler ekonomik açıdan daha rahat bir nefes alabiliyor. En yüksek promosyonu sunan bankayı belirleyerek, emekli maaşınızı en avantajlı şekilde değerlendirebilirsiniz.