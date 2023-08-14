Emekli promosyonunda rekor bayrağını o banka aldı! 3-5 bin değil anında 7500 TL'yi cüzdana dolduracak

Türkiye'nin emekli sayısının 16 milyonu aşması, finansal kurumlar arasındaki rekabeti önemli ölçüde keskinleştirdi. Bu geniş müşteri potansiyeli, bankaların emekli müşteri tabanlarını genişletmek ve gelirlerini artırmak için yoğun bir yarışa girmelerine neden oldu. Bu bağlamda, finansal kurumlar emekli bireylere yönelik çekici promosyon tekliflerini hızla geliştirmekte. Özellikle Temmuz ayındaki emekli maaşı artışları, kurumlar arasındaki promosyon rekabetini daha da şiddetlendirdi ve emekli müşterilere yönelik cazip fırsatlar sunmaya devam etmektedir.

ÖNE ÇIKAN BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI





Öne çıkan bankalardan biri olan Yapı Kredi, 1 Ağustos 2023 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 9.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

ING Bank, emekli aylığına göre özelleştirilmiş promosyonlar sunuyor. Gelir seviyelerine göre değişen bu promosyonlar, emekli müşterilere 3.500 TL ile 8.500 TL arasında nakit promosyon fırsatı sağlıyor.

İş Bankası, emeklilere yönelik özel bir kampanya düzenliyor. 1 Kasım 2022 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında İş Bankası'na emekli maaşı taşıyan SGK emeklileri 7.500 TL'ye varan promosyondan yararlanabiliyor. Ayrıca, bu müşterilere Maximum Kart'ları için aidatsız kullanma fırsatı da sunuluyor.

Ziraat Bankası, emekli aylığına göre değişen promosyonlar sunuyor. 3.500 TL altında emekli maaşı alanlara 3.000 TL'den başlayarak, 10.000 TL üzeri maaş alanlara 5.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor.

Garanti BBVA, 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlardan, 10.000 TL üzeri maaş alanlara kadar geniş bir yelpazede promosyon fırsatları sunuyor.

Denizbank, emekli aylığına göre farklılaşan promosyonlarla emeklilere yönelik çeşitli teklifler sunuyor.

Akbank ise emeklilere 3 yıl boyunca Akbank'tan maaş alma taahhüdü verenlere 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL'ye varan promosyon sunuyor.