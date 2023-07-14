Emekli zammında atlanan detay! SGK uzmanı açıkladı: Kimsenin aklına bile gelmemişti

Emeklilere yapılan maaş zam düzenlemesinde, gözden kaçan önemli bir detay ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yaşanacak tehlikeyi açıkladı ve emeklilere kötü bir haber verdi.

Son olarak kabul edilen kanun teklifiyle, en düşük memur maaşının 22 bin TL olması ve emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması kararlaştırıldı. Ancak, bu zam oranı emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak.





Örneğin, 6 bin lira kök aylığı olan bir emekli, şu an 7 bin 500 TL emekli aylığı almaktadır. Yüzde 25'lik zam, sadece kök aylığa uygulanacak ve söz konusu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecektir. Yani, gerçek aylığına herhangi bir zam yansımayacaktır.

Bu durumu fark eden SGK uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak dikkat çekti. Erdursun, yıllar içinde kök aylığa düşük oranlarda zam yapıldığını belirtti ve milyonlarca emeklinin yüzde 25 zam sonrasında bile aynı maaşı almaya devam edeceğini vurguladı.

Özgür Erdursun'un açıklamaları, emekliler arasında endişeye neden oldu. Çünkü zam oranı kök aylığa yansıdığından, emekli aylıklarına herhangi bir artış olmayacak ve maaşlar aynı seviyede kalacak.

Emeklilerin beklentisi, emekli aylıklarına yansıyacak bir zamdı. Ancak mevcut düzenleme, kök aylık üzerinden yapılan zamla emeklileri dezavantajlı duruma düşürdü. Konuyla ilgili yetkililerin bu durumu gözden geçirmesi ve emeklilere daha adil bir düzenleme yapılması beklenmektedir.