Emekli zammında en düşük 15.000 TL açıklaması! Ünlü gazeteciden emeklileri bayram ettiren açıklama

Türkiye’de emekli olan milyonlarca vatandaşın tek gündem konusu maaşlarına yapılacak olan zam oranı. Tüm emekliler gibi maaşlarına yapılacak zammı vatandaş da merak ediyor. Yapılacak zam ile ilgili ünlü gazeteciden gelen yorum emeklilerin yüzünü güldürecek. Detaylar haberimizde…







CEM KÜÇÜK'TEN EMEKLİ MAAŞI HESABI

Gazeteci Cem Küçük, emekli maaşı zammı ile ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

En düşük tutarı 7 bin 500 lira olarak belirlenen emekli maaşı insanları zor durumda bırakıyor. Her şeye neredeyse günlük zam gelirken, ele geçe maaş her gün biraz daha eriyor. Temmuz ayındaki yüzde 25 zam emeklinin sorununu çözmüyor. Emekliler için Ekim ayı gündemi daha da yoğun olacağı için Cem Küçük, TGRT Haber'in sabah haberlerinde çarpıcı emeklilik rakamlarını paylaştı.

'EMEKLİ HER AY 10 GRAM ALTIN KAYBEDİYOR'

2002 yılında 257 TL olan emekli maaşları ile 15 gram altın alındığını kaydeden Cem Küçük, 2023'te 7 bin 500 TL'lik emekli maaşı ile 4.5 gram altın alınabileceğine dikkat çekiyor.

'6 AYDA EMEKLİ 125 DOLAR KAYBETTİ'

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olduğunu hatırlatan Cem Küçük, 2023 Ocak'ta doların 18,70 TL olduğunu ve emeklilerin aynı anda 7 bin 500 TL ile 400 TL alabileceklerini hatırlatarak, doların ağustos ayında 27 TL'ye yükselmesiyle asgari emekli maaşının 275 dolara düşeceğini belirtiyor.

"EN AZ 15 BİN LİRA OLMALI"

Uzmanlara göre alım gücünü korumak için emekli maaşının 15 ila 20 bin TL arasında olması gerektiğini belirten Cem Küçük, "Temmuz zammında en düşük emekli maaşının en azından 9 bin ila 9 bin 500 lira arasında olması gerektiğini belirten Cem Küçük, "15-20 bin lira zor gözüküyor ama en azından 9-10 bin lira olsaydı. Ekim'de zam gelecek gibi görünüyor" dedi.