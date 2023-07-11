Emekli zammında yeni perde! Ünlü gazeteci Erdoğan'ın emekli zammı talimatını açıkladı

Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam, memurlara verilen yüzde 20'ye yakın enflasyon zammı ve seyyanen artış sonrası emeklilere yapılacak olan temmuz zammının miktarı belirlendi. Emeklilere yüzde 25 zam yapılacağı açıklandı. Ancak bu karar milyonlarca emekli tarafından yetersiz bulunarak tepki gördü ve maaşlardaki artış oranının yetersiz olduğunu dile getiren emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektuplar yazdılar.

EMEKLİ AYLIĞINA SEYYANEN 4 BİN TL İYİLEŞTİRME TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak en düşük emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve aylıklara seyyanen 4 bin lira iyileştirme yapılması talebinde bulundu.

Emeklilerin yüzde 25'lik zam kararının ardından birçok emekli, bu zam oranının yanı sıra ilave artış taleplerini dile getirdi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin biraz olsun rahatlama sağlayacak bir iyileştirme talebinde bulundu ve en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini, ayrıca söz verilen şekilde 7 bin 500 lira üzerinde aylık alan emeklilere de en az yüzde 25 artı 4 bin lira seyyanen zam yapılmasını istedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise emeklilerin durumunu köşesine taşıdı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda devreye girebileceğini belirtti. Selvi'ye göre, TBMM'deki görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla önerge verilerek emeklilere verilen zam oranı artırılabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilere sözümüzü tuttuk" açıklamasıyla zam oranını yüzde 25'e çıkararak emeklilerin enflasyona ezdirilmediğini vurguladı. Emeklilere yönelik refah payı artışlarıyla yüksek enflasyon karşısında koruma sağlamaya çalıştığını ifade eden Cumhurbaşkanı, emeklilere destek verme konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Ancak emekliler, yapılan yüzde 25'lik zamın asgari ücret artışı ve memur maaşlarındaki iyileştirmelerle karşılaştırıldığında yetersiz olduğunu düşünüyor. Bu nedenle emekliler, ek destek taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bekliyorlar. Bu taleplerin karşılanması için Meclis'te bir önerge verilerek zam oranının artırılması söz konusu olabilir. Emekliler, geçmişte olduğu gibi bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek talep ediyorlar.

Emeklilerin talepleri önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek kesinleşecek. Emeklilerin umudu, taleplerine olumlu yanıt verecekleri düşünülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Gelişmeler yakından takip edilmelidir.