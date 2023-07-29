Emekliler artık derin bir oh çekebilir! Düşük maaş derdine 8000 TL ışığı yandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere müjdeli haber! Son dakika açıklamasıyla seyyanen zam yapılacağı duyuruldu. Sosyal güvenlik sistemine dahil SSK, BAĞ-KUR ve 4C statüsünde emekli olanlar ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), maaşlarına ek zam alacak. Uzun süredir beklenen bu adım, emeklilerin taleplerini karşılama yolunda atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

8 BİN TL'LİK SEYYANEN ZAM ONAYLANDI







Temmuz ayında gerçekleştirilen %25 oranındaki zamların yanı sıra, emeklilerin talep ettiği 8.000 TL'lik seyyanen zam da onaylandı. Bu kararla birlikte, 16 milyon emekli vatandaşın yüzü gülecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik yaptığı açıklamada, uzun süredir beklenen seyyanen zam müjdesini verdi. Sosyal güvenlik sistemi kapsamında bulunan SSK, BAĞ-KUR ve 4C statüsünde emekli olanlar ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), artık maaşlarına ek bir destek daha alacaklar. Emeklilere Temmuz ayında yapılan %25'lik zamların yanı sıra, 8.000 TL'lik seyyanen zam yapılacak. Bu adım, emeklilerin taleplerini önemsediğini gösteren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ek teklif, TBMM'ye sunulacak ve kısa süre içinde onaylanması bekleniyor. Emeklilere yönelik yapılan bu seyyanen zam, maaşlara ek bir destek sağlayarak emekli vatandaşların ekonomik durumunu olumlu yönde etkileyecek.

16 milyon emekli vatandaşın yüzünü güldüren bu müjde, emeklilere verilen önemin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik yapılan son dakika açıklamasıyla, seyyanen zam müjdesi emekliler arasında büyük memnuniyet yarattı. Uzun süredir talep edilen bu zam, SSK, BAĞ-KUR ve 4C statüsünde emekli olanlar ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için geçerli olacak.

Emeklilere ek zam yapılması, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Bu adım, emeklilerin maaşlarına katkı sağlayarak onların maddi açıdan daha rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı olacak.

Seyyanen zam kararı, Türkiye'deki 16 milyon emekli vatandaşı olumlu şekilde etkileyecek ve ekonomik refahlarına katkıda bulunacak. Emeklilerin yıllardır beklediği bu destek, sosyal güvenlik sisteminin daha adil ve güçlü bir yapıya kavuşmasına yönelik atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.