Emekliler bayram edecek! Yüzde 25 zamma ek 8 bin TL daha: Devlet Bahçeli açıkladı

Temmuz ayında memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranları belirlendi. Emekliler daha yüksek zam taleplerini iletmeye devam ederken Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEVLET BAHÇELİ'DEN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMALARI

Emeklilere ve memurlara yapılacak ara zam oranlarıyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şu açıklamaları yaptı; 'Temmuz ayı itibariyle bütün kamu görevlilerimizin maaşlarına ilk 6 aylık enflasyon farkına ek senenin ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 17.55 artı 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılacak. Gönül ister ki maaşlar daha yüksek olsun ancak bütçe imkanları ortada. Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma süreci zorlukları bellidir.





Açık ve samimi teklifimiz memur maaşlarına planlanan 8 bin 77 TL seyyanen artışın kök maaşa ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılmasıdır. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme gözden geçirilmelidir.' Devlet Bahçeli tarafından yapılan emekli maaşı açıklamaları sonrası emeklilerin de umutları artmış oldu. SGK Uzmanı Cemil Cahit Saraçoğlu Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrasında şu sözleri söyledi; 'Devlet Bahçeli grup toplantısı sırasında 8 bin 77 TL seyyanen artışların olması gerektiğini belirtti. Cuma günü TBMM plan bütçede kabul edilmiş olan kanun bugün kurul tarafından değerlendirilecek. Bahçeli'nin talebinin genel kurula eklenme ihtimali var.' Zam oranları Resmi Gazete aracılığıyla yayımlandıktan sonra maaşlar yatmaya başlayacak. SSK emeklilerinin tahsis numarasının sonu 9 olanlar 17. gün, sonu 7 olanlar 18. gün, sonu 5 olanlar 19. gün, sonu 3 olanlar 20. gün ve sonu 1 olanlar 21. gün ödemelerini alıyor.