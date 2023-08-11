Emekliler gözünü kulağını dört açsın! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine zam haberi!

Temmuz ayının ardından gerçekleşen %25'lik zam haberinin yankıları hala sıcakken, emeklilere yönelik daha fazla sevinç verici gelişmeler kapıya dayanıyor. Türkiye'nin Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur, memur emeklileri ve Erken Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gibi toplam 16 milyon emekliyi kapsayan geniş bir kesim için Ağustos ayında bir kez daha zam yapma kararı aldı.

Bu açıklama, emekliler arasında beklentileri yükseltti. Yapılacak yeni zam oranları henüz kesinleşmemiş olsa da, Temmuz ayındaki yüksek zam oranının ardından emeklilere daha fazla destek sağlanacağı kesin gibi görünüyor. Özellikle maaşlarını sabit giderlerini karşılayabilecek seviyeye getirmek isteyen emekliler, gelecek zam haberlerini büyük bir merakla bekliyor.

EMEKLİ MAAŞI 11 BİN 100 TL OLACAK

Emekliler için olumlu bir haber geldi. Temmuz ayında gerçekleşen %25 zam, emeklilerin beklentilerini tam anlamıyla karşılamamıştı. Ancak son dakika müjdesi emeklileri sevindirdi. SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve EYT emeklileri için Ağustos ayında %14'lük ek zam yapılacağı açıklandı. Bu sayede, en düşük emekli maaşı Ağustos ayıyla birlikte 11.100 TL'ye yükselmiş olacak.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos ayında emekli maaşlarına %14'lük ek zam yapılması talimatını verdi. Ayrıca, en düşük emekli maaşının da 11.100 TL'ye yükseltileceği konuşuluyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, bu olumlu gelişme emekliler arasında umut ve sevinçle karşılanıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika talimatıyla Ağustos ayında emekli maaşlarına %14'lük ek zam yapılacağı haberi geldi. Ayrıca, en düşük emekli maaşının da 11.100 TL'ye yükseltileceği konuşuluyor. Bu bilgiler henüz kulis içerisinde dolaşıyor, ancak bugün gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklama, emekliye ek zam müjdesini resmi olarak içerebilir.