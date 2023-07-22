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Emekliler ilk yüzde 25 zamlı maaşlarını almaya başladı: Gözler fark ödemesinde

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Emekliler ilk yüzde 25 zamlı maaşlarını almaya başladı: Gözler fark ödemesinde
Emeklilerin maaş ödemeleri devam ederken fark ödemeleri merakla araştırılıyor. Peki bu ay emekliler ne kadar fark ödemesi alacak? Tüm detaylar haberimizde.

Memur emeklisi vatandaş zamlı maaşlarının heyecanının yaşarken maaş farkları da ortaya çıktı! Bu ay maaş farkları bu kadar yatacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERİN MAAŞ FARKLARI

Her ay emekli vatandaşlar 1. gün ve 5. ün arasında emekli maaşlarını alıyor. Bu ay emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı. Yapılan haberlere göre maaşlarını aylık alan vatandaşlar aylık zam farkı alacak, üç aylık maaş alan vatandaşlar üç aylık maaş farkı alacak. 

emekli memur maaş farkları belli oldu

Yani Temmuz ayında maaş alacak emekliler bir aylık maaş farkı alırken üç aylık emekli maaşı alanlar üç aylık maaş farkı alacaklar. Yüzde 25 oranında yapılan zam sonrasında en düşük memur maaşı 9 bin 877 TL 8 kuruş oldu. En düşük maaş farkı ise 1.945.42 TL'ye yükseldi. Üç aylık maaş farkı ise 5 bin 926 TL 26 kuruş oldu. Mesleklerine göre emeklilerin maaş farkları şu şekilde hesaplanıyor;

-Müsteşar emeklisi 7.182.25 TL

-Lisans mezunu memur emeklisi 2.412.500 TL

-Öğretmen emeklisi 2.962 TL

-Polis memuru emeklisi 2.987 TL

-Lisans mezunu hemşire emeklisi 2.962 TL

-İmam hatip emeklisi 2.962 TL

-Avukat emeklisi 2.962 TL

-En düşük memur emeklisi 1.975.42 TL maaş farkı alacak. 

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