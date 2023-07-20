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Emekliler sevinçten dört köşe olacak! Başvuran emekliye geri ödemesiz binlerce lira verilecek: Kampanya resmen başladı

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Emekliler sevinçten dört köşe olacak! Başvuran emekliye geri ödemesiz binlerce lira verilecek: Kampanya resmen başladı
Emeklilik desteğinde son adım Garanti BBVA ile ayağınıza geliyor. Banka, emeklilere son promosyon miktarlarını güncellediğini açıkladı. İşte; Garanti BBVA'nın son emeklilik promosyonu...

Emekli vatandaşlara verilen banka promosyonları son bir yılda en çok araştırılan konulardan biri olurken Garanti BBVA, Temmuz ayında emeklilik sayılarını güncellediklerini duyurdu. Milyonlarca emekli vatandaş en yüksek promosyon rakamını veren banka hakkında seçim yaparken Garanti BBVA ise son kampanyasını paylaştı.

Garanti BBVA'nın Temmuz ayına ait emekli promosyon kampanyasında Garanti BBVA’dan emekli maaşı olacak olan emeklilerin maaşları 3.500 TL’ye kadar olması halinde 4.500 TL prpmosyon ödemesi alacaklardır. 3.500 ile 7.500 TL arası emekli maaşı alanlara 5.250 TL ödemenin yapılacağının bildirildiği açıklamada 7.500 ile 10.000 TL arası emekli maaşı alanlara da 6.750 TL promosyon ödemesi sağlanacak. Emekli maaşı 10.000 TL ve üzerinde olan emeklilere ise tam 7.500 TL promosyon ödeneği verilecektir.

Garanti BBVA'nın son emeklilik promosyonu

1 Temmuz – 31 Temmuz ​​arasında Garanti BBVA'dan 3 yıl süreyle gelir veya yıllık gelir alma taahhüt eden emekli müşterilerimiz, 'Emeklilik Kampanyası'ndan faydalanabilir. Kampanya ödemesi müşterinin hesabına geçtiğinde taahhüt süresi başlatılır.

Emeklilere fon ödemesi SGK'nın belirlediği şartlar çerçevesinde gerçekleşir. Birden fazla aylık alan müşterilerimiz, yıllık gelir sponsorluğu başvurusu yaptıklarında, yıllık gelirlerinin toplamı dikkate alınacak ve tek bir sponsorluk ödemesi yapılacaktır.

Emeklilik promosyon ödemeleri, sözleşme imzalanmasından sonra ilk maaşın Garanti BBVA'ya ödenmesini takip eden ilk üç iş günü içinde yapılacaktır. Promosyon Maaş Söz Süresi içerisinde banka değişikliği yapılamaz.

Ekonomi
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