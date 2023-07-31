Emekliler sevinçten dört köşe olacak! Beklenen zam öne çekildi: Cumhurbaşkanı yardımcısı tarih verdi

Yüksek enflasyonun etkilerini azaltmak amacıyla asgari ücrete yönelik zamların uygulanma sıklığı değiştiriliyor. İddiaya göre, yeni yıldan itibaren asgari ücret yılda bir kez belirlenecek ve zam yapılacak. Önceden yılda iki kez yapılan zamların, artan enflasyon nedeniyle ekonomik dengeleri bozduğu düşünülüyor. Yeni ekonomi yönetimi, bu değişiklikle enflasyonist etkinin azaltılmasını ve ekonomik istikrarın korunmasını hedefliyor. Bu adımın, hem işçilerin hem de işverenlerin daha öngörülebilir bir ekonomik ortamda hareket etmelerine katkı sağlaması bekleniyor. Ancak, bu değişiklikle birlikte asgari ücretin nasıl belirleneceği ve yıllık artış oranının nasıl hesaplanacağı da yakından takip edilecek konulardan biri olacak. Bu adımın ekonomiye olan etkileri ve çalışan kesim üzerindeki yansımaları dikkatle değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, vergi artışlarının devam edip etmeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu. Vergi artışlarındaki temel nedenin deprem olduğunu vurgulayan Yılmaz, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı olmayacağını belirtti.

Ayrıca, emekli maaşlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Yılmaz, emekli maaşlarının yeniden değerlendirileceğini ve bu konuda kritik bir tarihin olduğunu ifade etti. Ancak, bu tarih hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Diğer bir konu ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelecek yatırımlar oldu. Cevdet Yılmaz, BAE'den hangi alanlarda yatırımların geleceğine dair açıklamalar yapmadı. Ancak, bu konuda yapılan çalışmaların ekonomiye olumlu etkileri olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu açıklamaları, ekonomi ve vergi politikaları hakkında kamuoyunun merak ettiği konularda bilgi verdi. Vergi artışlarının geçici bir sebep olan depremle sınırlı olduğu ve yıl sonuna kadar yeni bir vergi artışının olmayacağı bilgisi ekonomi aktörleri tarafından dikkatle takip edilecektir. Aynı şekilde emekli maaşlarının yeniden değerlendirileceği haberinin ardından emeklilerin mali durumlarıyla ilgili gelişmeler yakından izlenecektir. BAE'den yapılacak yatırımlar ise ülke ekonomisi için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında, Türkiye'nin siyasi istikrarını güçlendirdiği ve ekonomik aktörlerin güvenini sağlamak için teknik çalışmaların sürdüğüne vurgu yaptı. Para politikasının ekonomik politikanın bir parçası olduğunu belirterek, ekonomi yönetiminin ekip işi olduğunu ve maliye politikasının detaylarının orta vadeli programda yer alacağını açıkladı. Son dönemde yaşanan dönüşümlerin mali yükleri olduğunu ve Ukrayna savaşı ve küresel etkilerin bütçeyi etkilediğini dile getirdi. Tüm bu konuların orta vadeli programda netleşeceğini ve yol haritasının bu programda açıklanacağını belirtti. Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları, ekonomi politikaları ve belirsizliklerin giderilmesi konusunda önemli bir bilgilendirme niteliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, öngörülebilirliği artırmak amacıyla orta vadeli programı şekillendirdiklerini belirtti. Para politikasının yanı sıra yapılması gereken reformlar olduğunu ve ekonominin sadece finansal konulardan ibaret olmadığını vurguladı. Kalkınmakta olan bir ülke olarak yatırımların sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etti. Orta vadeli programda, ekonomiye emek veren farklı kişilerin önerilerini dinleyerek bir yol haritası oluşturacaklarını açıkladı. Farklı sektörlerden yapılacak toplantılarla orta vadeli programın netleştirileceğini ve öngörülebilirliği artıran bir programın ortaya konulmak istendiğini belirtti. Bu açıklamalar, ekonominin geliştirilmesi ve yatırımların sürdürülmesi konusunda alınan önemli adımların habercisi niteliğinde.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun beklentilerin üzerinde seyrettiğini ve bunun nedenlerini açıkladı. Deprem etkisi ve kurlardaki istikrarsızlık gibi faktörlerin enflasyonu etkilediğini belirtti. Merkez Bankasının rezerv biriktirmesi ve kurlardaki yükselişin enflasyonist etkiler yarattığını ifade etti. Enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı ve AB standartlarında bir bütçe açığı hedeflediklerini söyledi. Para politikası çerçevesinde 2026 yılında faiz ve enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. Enflasyonun sadece para politikasının değil, aynı zamanda yapısal reformların da konusu olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar, ekonomideki enflasyonla mücadelede alınan tedbirlerin ve gelecek hedeflerin önemini ortaya koymaktadır.

Türkiye, ihracat finansmanı ve deprem finansmanı için Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşma sayesinde toplamda 11,5 milyar dolarlık kaynağa ulaşmayı hedefliyor. Hazine yetkilileri, bu anlaşmalara yönelik görüşmelerin hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirtiyor. Aynı zamanda, Suudi Arabistan ile gerçekleştirilen tarihin en büyük savunma sanayii anlaşması da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Enerji fiyatlarının yükseldiği bir dönemde olan Körfez ülkeleri, ciddi bir kaynağa sahip durumda ve bu kaynakları dünyanın farklı ülkelerinde değerlendirme planları yapıyorlar. Bu durum, Türkiye için önemli bir fırsat oluşturuyor. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu döviz girişi ve doğrudan yatırım konusunda bu anlaşmalar, avantaj sağlayacak nitelikte. Bu adımlar, Türkiye'nin ekonomik açıdan güçlenmesi ve uluslararası ilişkilerinde daha stratejik bir konum elde etmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Savunma sanayiinde atılacak adımlar, proje bazlı yatırımlarla desteklenecek ve bu sayede kaynak girişi artırılacak. Ayrıca, enerji sektöründe Türkiye'nin büyük bir yatırım potansiyeli olduğu belirtiliyor. Enerji alanında daha fazla uluslararası sermayeyi çekmenin önemli olduğu vurgulanıyor, çünkü cari açığın önemli bir bölümü enerji ithalatından kaynaklanıyor. Enerji alanında yapılan yatırımların cari açığın düşmesine ve makro ekonomik istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir atılım gerçekleştirdiği ve 2028'den önce 10 milyar dolarlık ihracat hedefine daha önce ulaşılacağı ifade ediliyor. Bu atılımda Körfez ülkelerinin de önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. Yapılan anlaşmalar ve projeler sayesinde Körfez ülkeleriyle olan iş birliğinin artması ve ihracatın artırılması hedefleniyor. Bu sayede Türkiye savunma sanayiinde uluslararası alanda daha rekabetçi bir konuma gelmeyi ve ekonomisine önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada vergi artışlarının ana nedeninin deprem olduğunu belirtti. Enflasyonist etkinin gelirleri ve giderleri artırdığını ifade ederek, kamu giderlerinin arttığı bir dönemde gelirlerin de artması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle ücret artışları yapıldığını ve birkaç yıl içinde bu artışların tamamlanacağını dile getirdi. Kamu kurumlarının fedakarlık yapacağını ve Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan tasarruf genelgesinin hala yürürlükte olduğunu belirtti. Ek vergi artışlarına ilişkin olarak ise bütçede dengelerin kurulduğunu ifade ederek, bu yıl sonuna kadar ek vergi düzenlemesi yapılmasına gerek olmadığını söyledi. Meclis'in bu konuda takdirinin önemli olduğunu ancak şu an için ilave bir vergi öngörmediklerini ifade etti. Bütçe çerçevesinde alınması gereken tedbirleri bu yıl için aldıklarını dile getirdi.

Döviz kurlarıyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nominal kur ve reel kur arasındaki farka dikkat çekti. Uzun süre nominal kurun artmadığını ve hatta enflasyon artarken Türk Lirası'nın değer kazandığını belirtti. Ancak son dönemde reel kurun enflasyonun etkisini gösterdiği bir döneme girildiğini ifade etti. Önümüzdeki süreçte böyle bir hareketlenme beklemediklerini ve arz talep dengesi içinde daha normal bir seyir izleneceğini söyledi. Aldıkları tedbirlerin kurun daha istikrarlı bir zemine oturmasına yardımcı olacağını belirtti.





Kur korumalı mevduat (KKM) konusunda ise Cevdet Yılmaz, KKM'nin aşırı istikrarsızlaşan dönemde devreye girdiğini ve geçici bir mekanizma olduğunu ifade etti. Ancak şu anda KKM'nin hemen terk edilmeyeceğini belirtti ve vazgeçilmesi için böyle bir gündemlerinin olmadığını söyledi. KKM'nin tamamının Merkez Bankası tarafından yönetileceğini ve amacının kur istikrarını korumak olduğunu açıkladı. Bu mekanizma sayesinde bütçedeki öngörülebilirliğin de artacağını dile getirdi ve bundan sonraki sürecin Merkez Bankası tarafından daha etkili bir şekilde yönetileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşları konusunda önemli bir açıklama yaptı. Yılmaz, emekli maaşlarıyla ilgili olarak "Yıl sonunda yeni bir değerlendirme yapılacak" dedi. Bu açıklama, emekli maaşlarına dair güncellemelerin yıl sonunda gerçekleştirileceğini ve emeklilerin maaşlarının o dönemde gözden geçirileceğini işaret ediyor. Emekli maaşlarındaki bu değerlendirme, ekonomik koşullar ve enflasyon gibi faktörlerin dikkate alınarak yapılacak ve emeklilere daha adil ve uygun bir maaş düzenlemesi sağlanmaya çalışılacak.