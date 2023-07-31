Emekliler turnayı gözünden vurdu! 3 gün içinde imza atan 10 bin TL'yi alıp geri ödemeyecek!

Emekliler zam şansına sahip. Bunu yapmanın en temel yollarından birisi ise banka promosyonlarıdır. 10.000 liraya kadar promosyon ödemeleri aydan aya değişiklik gösterebilir. Bundan dolayı bu ayın kazançları için başvuru son tarihi 31 Temmuz'dur. İşte bankalararası promosyon ödeme listeleri..

TÜRKİYE FİNANS

3.500 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 3.000 TL, 3.500-7.499 TL arasındaki emekli maaşlarına 3.500 TL, 7.500-9.999 TL arasındaki emekli maaşlarına 4.500 TL, 10.000 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 5.000 TL ödenecek.

2 adet otomatik fatura talimatının verilmesi durumunda ise enekli maaşı 3.500 liraya kadar olanara ek 250, 3.500-7.499 lira arasında olanlara ek 1 bin, 7.500-9.999 lira arasında olanlara ek 1.500, 10 bin liranın üzerinde olanlara ise ek 2 bin lira ödeme yapılacak.

KUVEYT TÜRK

Maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.800 TL, 3.500-7.500 TL arası emeklilere 5.600 TL, 7.500-10.000 TL arası maaşlı emeklilere 7.200 TL, 10 bin liranın üzerinde olan emeklilere 8.000 TL ödenmektedir. Kampanyada bankanın kartıyla yapacağınız ilk 100 TL ve üzeri market alışverişiniz size 20 TL puan kazandıracaktır.





VAKIFBANK

Maaşı 3.500 TL ve altı olan emeklilere 3.000 TL, 3.500-7.500 TL arası emeklilere 3.500 TL, 7.500-10.000 TL arasında olan emeklilere 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde maaş alan emeklilere ise 5.000 TL ödenecek.

AKBANK

Maaşı 3.499 TL ve altı olan emeklilere 4.200 TL, 3.500-7.499 TL arası emeklilere 4.850 TL, 7.500-9.999 TL arası emeklilere 6.250 TL, 10 bin liradan fazla alan emeklilere 7.000 TL ödenecek. Ayrıca 12 aylık süreçte kredi kartı sahibi olup toplamda en az 2.500 TL harcama zorunluluğu için 3.000 TL tutarında chip para verilmekte.

ZİRAAT BANKASI

Maaşı 3 bin 500 lira ve altında olan emeklilere 3 bin lira, 3 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin 500 lira, 7 bin 500 liradan 10 bin liraya kadar olan emeklilere 4 bin 500 lira, 10 bin liradan fazla maaş alan emeklilere 5 bin lira verilecek.

ING BANK

3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 5.100 TL, 3.500-7.500 TL arasındaki emeklilere 5.950 TL, 7.500-10.000 TL arasındaki emeklilere 7.650 TL, 10.000 TL ve üzerinde maaş alan emeklilere 8.500 TL promosyon ödeniyor. Ayrıca emeklilere otomatik fatura başına da 500 TL olmak üzere toplamda 1.500 TL'ye kadar ek promosyon kazanma fırsatı sunulacak.