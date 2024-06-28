Emeklilere 7000 TL ödeme onayı çıktı! O banka tek şart arıyor

Tek şartı taşıyan emekli müşterilere 7 bin TL ek ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİYE 7 BİN TL ÖDEME

Milyonlarca emekli ekonomik sıkıntılarıyla baş etmeye devam ederken bankaların ek ödeme kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Bankalar emekli müşterilerine özel sık sık ödeme ve kredi kampanyası düzenlemeye devam ediyor.





7 bin TL kredi ödemesinden faydalanmak için emeklinin banka tarafından belirlenmiş şartları taşıyıp taşımadığını kontrol etmesi ve banka tarafından talep edilen belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde hazırlaması gerekiyor. Şartları taşıyan bütün müşterilerin başvuru yapabileceği 7 bin TL ödeme kampanyası emeklilere özel uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme planlarıyla sunuluyor. Detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.