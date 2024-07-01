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Emeklilere bal gibi nakit kampanyası! Tek başvuruya 32 bin TL hesapta

Emekliler için başlayan promosyon kampanyaları bankalar arasında adeta bir yarışa dönüştü. Halk Bank’ta emekliler için adeta promosyon musluklarını açtı. İşte haberin detayları…

Yayın Tarihi: 01.07.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 13:50
Emeklilere bal gibi nakit kampanyası! Tek başvuruya 32 bin TL hesapta

Bankaların en gözde müşterisi haline gelen emeklilerle Halk Bankasından yeni kampanya duyurusu geldi. Detaylar haberimizde…

dizi

HALKBANK'TAN EMEKLİLERE 32.000 TL PROMOSYON PAKETİ!

Maaşını başka bankaya aktararak terfi fırsatlarından yararlanmak isteyen emekliler için Halkbank'tan yeni kampanya geldi! İşte haberin detayları...

HALKBANK'TAN EMEKLİLERE YENİ PROMOSYON KAMPANYASI.

Emeklilerin maddi sıkıntıları had safhaya ulaşırken bankalar da çeşitli kampanyalarla bu vatandaşlara özel fırsatlar sunuyor. Bu fırsatların en önemlileri emeklilik promosyon kampanyalarıyla ilgilidir. Bu kampanyalar sayesinde emekliler bankalarla anlaşma yaparak ödeme alabiliyor. Bankalar standart emeklilik promosyon ödemeleri yaparken bu müşterileri ikna etmek için ek fırsatlar da sunabilmektedir. Bu ek fırsatları içeren kampanyalar emeklilik paketi kampanyası haline gelecektir. Halkbank, emeklilere yönelik kapsamlı bir kampanya da duyurdu.

EMEKLİLERE YENİ FIRSATLAR!

Halkbank'ın emeklilik kampanyasının iki aşamalı olduğu bildirildi. Emekliler bu ödemeleri öncelikle maaş artış sözleşmesi yaparak alıyorlar. Emekliler daha sonra tercihlerine göre ihtiyaç kredisi ve olanaklarından yararlanabilecek. Bu kapsamda emekliler, bir kısmı ihtiyaç kredisi olmak üzere toplu ödemeleri banka hesaplarına aktarabilmektedir. Bu kampanya paketine ilişkin detaylar açıklandı.

HALKBANK’IN EMEKLİLERE MAAŞ PROMOSYONU OLARAK ŞU ÖDEMELERİ YAPTIĞI AÇIKLANDI:

10.000 TL'ye kadar emekli maaşı olanlara 5.000 TL,

Emekli maaşı 10.000 TL'den 15.000 TL'ye kadar olanlara 8.000 TL,

Emekli maaşı 15.000 TL'den 20.000 TL'ye kadar olanlara 10.000 TL,

Emekli maaşı 20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL tutarında emeklilik promosyonu ödeniyor.

Halkbank'ın emeklilik teşvik kampanyasından yararlanan müşterilere sunduğu ikinci fırsat bu kez devreye girecek. Emekli müşteri isterse bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilir. Halkbank ayrıca emekli müşterilere yönelik faiz oranlarını düşürüyor ve ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. Böylece nakit sıkıntısı çeken emekliler bir anda yüklü miktarda para alıyor.

Halkbank'ın emeklilere 36 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi sağladığı bildirildi. Bu standart limit olup, emekli müşterinin talep etmesi halinde artırılabilmektedir. Bu nedenle emekliler, emekli maaşlarını yatırırken ihtiyaç kredilerini her ay taksitle bankaya ödeyebiliyor. Halkbank emeklilik paketinden yararlanan müşterilere banka nezdinde 12 bin TL promosyonlu maaş verilecek. Daha sonra 20.000 TL ihtiyaç kredisi çektiler. Tek seferlik ödeme kampanyasıyla emekli müşterilerin aldıkları toplam nakit 32.000 TL oldu.

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