Emeklilere ballı kaymaklı destek! Başvuru formunu doldurana on binlerce lira!

Birçok banka yeni yıl promosyonlarını yeniledi. Akbank'ın tanıtım güncellemeleri de dikkat çekti. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

AKBANK PROMOSYON ÜCRETLERİNİ YENİLEDİ

objektifport.com'un haberine göre AKBBANK, emeklilere özel bu promosyonla emeklilere destek olmayı ve onların finansal ihtiyaçlarına çözüm sunmayı amaçlıyor. AKBBANK emeklilere yönelik promosyon kampanyasını yeniledi. Banka, Ocak ayında emeklilere özel olarak destek ödemesi yapacağını açıkladı. Bu destekten yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını AKBBANK'a yatırmaları gerekmektedir. Emekliler, maaşlarını AKBBANK'a aktararak AKBBANK'ın avantajlı finansman olanaklarından yararlanma konusunda uygun bir fırsata sahip oluyor. Kampanyaya ilişkin Akbank'ın web sitesinden yapılan açıklama şöyle: Akbank'tan SGK emekliliği alanlara 10 bin liraya varan promosyonlar ve ayrıca 2 bin lira chip-para dahil toplam 12 bin lira ödül fırsatı sunuluyor.





1-31 Ocak 2024 tarihleri ​​arasında SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a devreden ve üç sene süreyle bankamızdan maaş almayı taahhüt eden emekliler, 10 bin liraya kadar sosyal yardımlardan yararlanabilecek. Ayrıca Akbank Mobil ve İnternet üzerinden ya da Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığıyla şubeye gitmenize gerek kalmadan kolaylıkla maaşınızı aktarabilir, promosyon başvurularınızı Akbank'a gerçekleştirebilirsiniz.

Maaş Tutar Aralığı : 0 - 3 bin 499 lira Toplam Promosyon Tutarı: 6 bin lira

Maaş Tutar Aralığı : 3 bin 500 lira - 7 bin 499 lira Toplam Promosyon Tutarı: 7 bin lira

Maaş Tutar Aralığı : 7 bin 500 lira - 9.999 lira Toplam Promosyon Tutarı: 9 bin lira

Maaş Tutar Aralığı : 10 bin ve üzeri Toplam Promosyon Tutarı: 10 bin lira