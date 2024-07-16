Emeklilere bedava fatura ve ulaşım dönemi! O tarihten itibaren tamamen bedava oluyor

Karabük Belediyesi, emeklilerle ilgili devrim niteliğinde bir karar aldı. Yerel meclisin aldığı karara göre Karabük'te yaşayan emekliler toplu taşıma ücreti ve su ücreti ödemekten muaf tutulacak. Bu kararın amacı emeklilerin üzerindeki mali yükü azaltmaktır.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'dan açıklama!





AK Partili Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, geçtiğimiz mart ayında açıkladığı yardım paketiyle emekli vatandaşlar için müjde verdi. Belediye Başkanı Çetinkaya, "Asıl misyonumuz emeklilerin yaşam kalitesini artırmak ve aynı zamanda da onlara destek olmak. Bu karar, onların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik önemli bir adımdır." dedi.

Karabük'te yaşayan emeklilerin artık su faturası ile toplu taşıma ücretinden muaf olduğu açıklandı. Kent Konseyi'nin aldığı bu karar, emeklilerin üzerindeki maddi yükü azaltacak ve hayatlarını daha konforlu hale getirecek.