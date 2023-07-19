Emeklilere bir umut ışığı daha! Yetmeyen emekli zammına o isimden teklif geldi: Bunu mutlaka yapın!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli maaşlarına yapılan zamla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yüzde 25'lik emekli zammını yetersiz bulması ve seyyanen zam talebinde bulunmasının ardından Destici de aynı çıkışı yaparak emeklilerin haklı şikayetlerini dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında Destici, emekli maaşlarının işçi ve memur zam oranlarıyla neden aynı düzeyde artırılmadığını sorgulayan emeklilerin haklı olduğunu vurguladı.

MUSTAFA DESTİCİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU





Destici, emekli maaşlarına yapılan zamın yetersiz olduğunu düşündüğünü belirterek, en azından emekli maaşlarının aldıkları fiili ücret üzerinden artırılması ve hayat pahalılığına ezdirilmeyecekleri seviyede seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda ise en düşük emekli maaşının asgari ücretin üzerinde olması gerektiğini vurgulayan Destici, BBP'nin teklifinin enflasyon farkının emeklilerin aldığı maaşlar üzerinden yansıtılması olduğunu dile getirdi.

Destici'nin önerisine göre, emekli maaşlarının yanı sıra memurların maaşlarına yapılan seyyanen zam da emeklilerin maaşına eklenmelidir. Bu şekilde en düşük emekli maaşının asgari ücretin üzerinde olması sağlanabilir. Destici, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi için bu düzenlemelerin mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.

Emekli maaşlarına yönelik yapılan zamların yetersiz olduğuna dair eleştiriler, siyasi liderlerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Mustafa Destici'nin çıkışıyla birlikte emeklilerin haklı talepleri daha fazla dikkat çekmeye başladı. Konunun ilgili kurumlar tarafından değerlendirilerek emeklilere daha adil bir düzenleme yapılması bekleniyor.