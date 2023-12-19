Emeklilere cumhurbaşkanı jesti geldi! Tüm ikramiyelere ek bir ödeme müjdesi daha: 18 bin TL'ye kadar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, emeklilere yönelik olumlu gelişmeleri beraberinde getirdi. Çalışan ve çiftçi emeklilerine yönelik olarak duyurulan 5 bin TL ikramiye müjdesi, milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü. Bu haberi takiben bankalar da emeklilere yönelik promosyon tekliflerini artırarak, Aralık ayını ekonomik açıdan önemli bir dönem haline getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Aralık 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, çalışan ve çiftçi emeklilerine yönelik 5 bin TL ikramiye müjdesi verildi. Cumhuriyet ikramiyesi ödemesinde, çalışan emeklilerin dışında kaldığı bilgisi paylaşıldı. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklileri de bu ödemeden faydalanacak. Bu durum, 4 milyon 689 bin emeklinin ekonomik olarak rahatlamasına önemli bir katkı sağlayacak.





Emeklilere yönelik promosyonlarda da artış gözlemleniyor. Temmuz ayındaki zamlarla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseldi ve bu durum, bankaların emekli promosyon ödemelerinde hızlı bir artışa neden oldu. Kasım 2023 itibarıyla emekli promosyonları 12.500 TL'ye kadar çıktı. Aralık ayının başlamasıyla birlikte bankalar, emeklilere yönelik promosyon tekliflerini daha da artırdı.

Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi önde gelen bankalar, emeklilere özel promosyon avantajları sunuyor. Bu bankaların güncel promosyon miktarlarına göz atıldığında, emekliler belirli maaş aralıklarına bağlı olarak nakit promosyon avantajlarından faydalanabiliyor.

Bu süreçte çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak. Ödemenin ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değil. Fakat bu ödeme gerçekleşirse, emekliler toplamda 18.000 TL'ye kadar destek alabilecekler.

Tüm bu gelişmeler, emeklilerin ekonomik olarak rahatlamasına önemli katkılar sağlıyor. Bankaların sunduğu avantajları değerlendirmek, emeklilerin ekonomik konforunu artırabilir.