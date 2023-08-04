  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Emeklilere gece sürprizi geldi! 12 milyon emekli zil takıp oynayacak: Maaşlar katlanıyor

Emeklilere gece sürprizi geldi! 12 milyon emekli zil takıp oynayacak: Maaşlar katlanıyor

Yayınlanma:
Emeklilere gece sürprizi geldi! 12 milyon emekli zil takıp oynayacak: Maaşlar katlanıyor
Bankalar bu son yıllarda emekliler için kampanya yapmak için adeta sıraya giriyorlar. Ama bu defa başlatılan kampanya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 3 büyük kamu bankası tarafından düzenlecek kampanya için emekliler sıraya girecekler. İşte detaylar...

Günümüzde birçok insan promosyonları takip ediyor. Emeklilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak için yeni kampanyalar kapsamında bazı imtiyazlı ödemeler yapılmaktadır. Kamu bankalarından emekliler için ayrıcalıklı bir kampanya geldi. Detaylar haberimizde…

banka

12 MİLYON EMEKLİYE DEVLET DESTEKLİ ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANACAK! EK ÖDEME ALACAK EMEKLİ DİKKAT!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte 12 milyon emekli, Pazartesi gününden itibaren ek ödeme almanın sevincini yaşayacak. Devlete ait Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından ağustos ayı sonuna kadar devam edecek olan bu ek ödemeler, emekli vatandaşlara bir nebze de olsa destek olacak ve maddi sorunlarına çözüm olacak. Emekli vatandaşlar bu kampanyaya katılarak sadece 3 dakikada sonuç alabilecek ve bu bankalardan anında para çekebilecek.

Yakın zamanda emekli olan vatandaşların maddi yönden zorlandığı bilinen bir gerçek. Geçen ay en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olmasına rağmen yüksek enflasyon nedeniyle ellerine aldıkları paranın anında tükendiğini görüyoruz. Bu durumu göz önünde bulunduran Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde emekli vatandaşlar için kurtarıcı olabilecek bir kampanya başlattı.

Pazartesi günü başlayacak kampanyada emeklilerin hesaplarına 30.000 TL nakit para yatırılacak. Ayrıca emekliler 50 bin TL'ye kadar 3 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Maaşını devlet bankasından almayan emekli vatandaşlarımız varsa maaşlarını Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a aktarmalarını öneriyoruz. Bu sayede hem nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler hem de terfi avantajlarından yararlanarak maaşlarına takviye yapabilirler.

Kampanya, emekli vatandaşların maddi sıkıntılarını hafifletme yolunda atılmış büyük bir adım olarak görülüyor. Kampanya kapsamında sunulan ek ödeme ve kredi imkanları, emekli vatandaşların hayatını kolaylaştırmada ve maddi yönden rahatlama sağlamada hayati rol oynayacak. Emekli vatandaşlar kampanyaya katılarak sunulan imkanlardan faydalanabilir ve maddi durumlarını iyileştirebilirler.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından desteklenen bu kampanya, emekli vatandaşlara acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik sıkıntıyı hafifletmek için büyük bir fırsat sunuyor. Ayrıca, düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle sunulan kredi imkanı, emeklilerin finansal olarak daha rahat nefes almasına yardımcı olacaktır.

Ekonomi
Emeklilere maaş zammında sürpriz var! Az önce duyuru yapıldı: Yüzde 25'i unutun
Emeklilere maaş zammında sürpriz var! Az önce duyuru yapıldı: Yüzde 25'i unutun
Sürekli kredi kartıyla harcama yapanlar dikkat! Bu karar tüm kartları tek tek kırdıracak
Sürekli kredi kartıyla harcama yapanlar dikkat! Bu karar tüm kartları tek tek kırdıracak
Türkiye'nin gözdesi Fiat Egea 2024 modeliyle göz doldurdu! Satış fiyatı baş döndürdü
Türkiye'nin gözdesi Fiat Egea 2024 modeliyle göz doldurdu! Satış fiyatı baş döndürdü
Evinizdeki bu aletler cebinizin düşmanı! Meğer faturalar bu yüzden çok geliyormuş
Evinizdeki bu aletler cebinizin düşmanı! Meğer faturalar bu yüzden çok geliyormuş
e-Ticaret sitelerinde en çok satılan ürünler belli oldu
e-Ticaret sitelerinde en çok satılan ürünler belli oldu
Altın alıp satarken bunu yapan kara güne kalır! İslam Memiş'ten 'sakın yapmayın' uyarısı!
Altın alıp satarken bunu yapan kara güne kalır! İslam Memiş'ten 'sakın yapmayın' uyarısı!
Asgari ücretliler çileden çıkacak! Zam hayali hüsrana döndü: Maaşlar cebe girmeden kötü haber geldi
Asgari ücretliler çileden çıkacak! Zam hayali hüsrana döndü: Maaşlar cebe girmeden kötü haber geldi