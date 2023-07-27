Emeklilere ilaç gibi zam haberi! Listedeki kişiler o tarihlerde ek ödemeyi cebine koyacak

Temmuz ayı emeklilere ilaç gibi gelecek! 3 bin 500 TL ek ödemeler hesaplara geçmeye başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 3 BİN 500 TL ÖDEME

Emekli vatandaşlara müjdeli haberler verildi. 27-28 Temmuz tarihleri arasında 3 bin 500 TL ödeme yatırılacak. Meclis tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe giren konuya göre 3 bin 500 TL ödemeler hesaplara geçmeye başlıyor. 3 bin 500 TL'ye kadar ödemeler için başvuru yapılacak ve kredi olarak sunulacak.





Devlet emeklilere 3 bin 500 TL ihtiyaç kredisiyle birlikte maddi anlamda destek olacak. Kampanya emekli maaşı alan bütün vatandaşlar için geçerli olacak. Kampanyadan faydalanmak için vatandaşlardan yaş ve gelir şartı aranmayacak. Ödemelerden faydalanmak için emekli olmak yeterli olacak. Emekli vatandaşlar için düzenlenen devlet destekli ihtiyaç kredisi kampanyası emeklilere maddi ihtiyaçlarını karşılamak için bir fırsat olacaktır. Belirlenen vade oranlarının yanında emeklilere uygun faiz oranları da uygulanacak.