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Emeklilere kötü haber: Seyyanen zam çıkmadı

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Emeklilere kötü haber: Seyyanen zam çıkmadı
Emekli maaşlarına gelen zam gündemde yer almaya devam ederken milyonlarca emekli seyyanen zam ile heveslendi. TBMM Genel Kurulu'ndaki emekli zam görüşmeleri heyecanla beklenirken kötü haber geldi. Yüzde 25 zammın kabulü sonrasında gözler seyyanen zamda. İşte detaylar...

6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber emekliye yüzde 25 zam üzerinden karar verildi. Emekliler tarafından bu zamma tepkiler çığ gibi büyürken MHP Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında zammın yetersiz olduğunu ve 8 bin TL'nin üzerinde seyyanen artış olması gerektiğine vurgu yaptı.

YÜZDE 25 MECLİS'TEN GEÇTİ

TBMM Genel Kurulunda en düşük memur maaşının 22 bin TL olmasıyla emeklilere gelen zam oranı tartışma yarattı. Bazı vergilerde artış öngörülürken kanun teklifinin ikinci bölümünde görüşmeler yapıldı.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ise milli dayanışma paketi adı altında "vergi dayatmaları" üzerinden deprem vergilerinin nereye kullanıldığına dair tartışma konusu yarattı.

emekliye seyyanen zam

Memur zamları ve emekli maaşlarına yapılan iyileştirmeleri yetersiz bulan Gürban, seyyanen zammın emeklilere yapılmadığının altını çizdi. Emekli aylıklarında yapılan hataların tekrar edildiğini ve yapılacak zamların gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM grup toplantısında yaptığı açıklamalarda 15.9 milyon emekliye yüzde 25 zamın yeterli olmadığını belirtti. MHP olarak açık ve samimi teklifin memur maaşlarına yapılan 8 bin TL'lik seyyanen zammın emeklilere de yapılması yönünde oldu. Görüşmelerin sonra ermesiyle SSK, Bağkur emeklilerine enflasyon ve refah payıyla beraber 6 aylık yüzde 25 zam yapılmasına karar verildi. 

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