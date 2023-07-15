Emeklilere kötü haber: Seyyanen zam çıkmadı

6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber emekliye yüzde 25 zam üzerinden karar verildi. Emekliler tarafından bu zamma tepkiler çığ gibi büyürken MHP Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında zammın yetersiz olduğunu ve 8 bin TL'nin üzerinde seyyanen artış olması gerektiğine vurgu yaptı.

YÜZDE 25 MECLİS'TEN GEÇTİ

TBMM Genel Kurulunda en düşük memur maaşının 22 bin TL olmasıyla emeklilere gelen zam oranı tartışma yarattı. Bazı vergilerde artış öngörülürken kanun teklifinin ikinci bölümünde görüşmeler yapıldı.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ise milli dayanışma paketi adı altında "vergi dayatmaları" üzerinden deprem vergilerinin nereye kullanıldığına dair tartışma konusu yarattı.





Memur zamları ve emekli maaşlarına yapılan iyileştirmeleri yetersiz bulan Gürban, seyyanen zammın emeklilere yapılmadığının altını çizdi. Emekli aylıklarında yapılan hataların tekrar edildiğini ve yapılacak zamların gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM grup toplantısında yaptığı açıklamalarda 15.9 milyon emekliye yüzde 25 zamın yeterli olmadığını belirtti. MHP olarak açık ve samimi teklifin memur maaşlarına yapılan 8 bin TL'lik seyyanen zammın emeklilere de yapılması yönünde oldu. Görüşmelerin sonra ermesiyle SSK, Bağkur emeklilerine enflasyon ve refah payıyla beraber 6 aylık yüzde 25 zam yapılmasına karar verildi.