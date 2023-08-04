Emeklilere maaş zammında sürpriz var! Az önce duyuru yapıldı: Yüzde 25'i unutun

Milyonları aşkın emekli vatandaş maaşlarına gelmesi beklenen zam için dört gözle bekliyordu. Sonunda beklenen oldu ve emekli maaşı için sıcak bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde…







EMEKLİLER ACİL BAKSIN! EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA SON DAKİKA! RESMEN AÇIKLANDI ZAMLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK!

Milyonlarca emeklinin gündeminde olan emekli maaşı zammının yeniden değerlendirileceği açıklandı. İşte konuyla ilgili son dakika detayları...

Son günlerde gündemden düşen emekli maaşı zammı ile ilgili yeni gelişmeler olup olmadığını pek çok kişi merak ediyor ve merak ediyor.

Konuyla ilgili son dakika detaylarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez gezisinin ardından gazetecilerle bir araya gelerek çok sayıda önemli açıklamalarda bulundu.

Paylaşılan ayrıntılara göre, ekonomi gündeminde öne çıkan açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşına zam tarihini belirleyerek milyonların gündeminde olan maaş zammının yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Emekli maaşı zammında son dakika gelişmesi... Resmen açıklandı, zamlar yeniden değerlendirilecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, emeklilere, işçilere ve memurlara bütçe şartlarını dayatarak olabilecek en iyi zammı oluşturduklarını ve enflasyonla kimseyi ezmeyeceklerini ve bu zamana kadar kimseyi ezmeyeceklerini taahhüt ettiklerini söyledi. Şimdi.

Paylaşılan detaylara göre, son dönemde gündemden düşmeyen yüksek kiralarla ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açgözlü bir azınlığın menfaati için vatandaşı feda edemeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, halkın alım gücünü düşürmemek ve enflasyonu düşürmemek için verdikleri fiyatları artırmak isteyen mal sahiplerinin bedelini ödemek zorunda kalacaklarını söyledi.

Ayrıca verilen detaylara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili olarak "Emekliler noktasında da sene sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." ifadelerini kullandı.