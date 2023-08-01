Emeklilere müjdenin şahı geldi! Bunu yapanlar 8 aylık maaşı aynı anda cebe atacak

SGK, işveren tarafından işten çıkarılan kişilere destek amacıyla önemli bir adım atıyor. Eğer iş akdiniz feshedilmiş ve haksız yere işten çıkarıldığınızı düşünüyorsanız, bu durumu SGK'ya dilekçe ile bildirerek 6 maaş alma şansına sahipsiniz. Ancak bu haklardan yararlanmak için sürenizin sadece 30 gün ile sınırlı olduğunu unutmayın.

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURMALISINIZ





Bu düzenleme, SSK ve SGK'lı çalışanlar için önemli haklar ve koruma sağlıyor. İşveren tarafından haksız yere işten çıkarılanlara geri dönme hakkı ve kıdem tazminatı imkanı sunuluyor. Eski iş yerlerine geri dönmek isteyenler ve iş bulmakta zorlananlar için büyük bir destek olan bu haklardan yararlanmak için altı aydan uzun süredir aynı iş yerinde çalışmış olmak ve işveren tarafından geçerli bir sebep olmaksızın işten çıkarılmış olmak gerekmektedir. Ayrıca, işyerinde en az altmış işçinin çalışması da bu haklardan yararlanmak için aranan şartlar arasında yer almaktadır.

İşe geri dönme hakkını kullanamayanlar için ise tazminat hakkı devreye giriyor. Mahkeme tarafından belirli bir süre için tazminat ödemesine hükmedilebilmektedir.

SGK'nın bu düzenlemesi, işten çıkarılma durumlarında çalışanları korumak ve haklarını güvence altına almak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. İşverenlerin işten çıkarmalarda daha dikkatli ve adil davranmaları konusunda teşvik edici bir etki yaratması hedeflenmektedir.