  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Emeklilere müjdenin şahı geldi! Bunu yapanlar 8 aylık maaşı aynı anda cebe atacak

Emeklilere müjdenin şahı geldi! Bunu yapanlar 8 aylık maaşı aynı anda cebe atacak

Yayınlanma:
Emeklilere müjdenin şahı geldi! Bunu yapanlar 8 aylık maaşı aynı anda cebe atacak
Türkiye'deki çalışanlar için sevindirici bir haber geldi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SGK) kapsamında çalışanlara yönelik olarak işten çıkarılma durumunda kıdem tazminatı ve tam 8 maaş ödeme imkanı getirilecek. Ayrıntılar haberimizde...

SGK, işveren tarafından işten çıkarılan kişilere destek amacıyla önemli bir adım atıyor. Eğer iş akdiniz feshedilmiş ve haksız yere işten çıkarıldığınızı düşünüyorsanız, bu durumu SGK'ya dilekçe ile bildirerek 6 maaş alma şansına sahipsiniz. Ancak bu haklardan yararlanmak için sürenizin sadece 30 gün ile sınırlı olduğunu unutmayın.

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURMALISINIZ

ÖDEME

Bu düzenleme, SSK ve SGK'lı çalışanlar için önemli haklar ve koruma sağlıyor. İşveren tarafından haksız yere işten çıkarılanlara geri dönme hakkı ve kıdem tazminatı imkanı sunuluyor. Eski iş yerlerine geri dönmek isteyenler ve iş bulmakta zorlananlar için büyük bir destek olan bu haklardan yararlanmak için altı aydan uzun süredir aynı iş yerinde çalışmış olmak ve işveren tarafından geçerli bir sebep olmaksızın işten çıkarılmış olmak gerekmektedir. Ayrıca, işyerinde en az altmış işçinin çalışması da bu haklardan yararlanmak için aranan şartlar arasında yer almaktadır.

İşe geri dönme hakkını kullanamayanlar için ise tazminat hakkı devreye giriyor. Mahkeme tarafından belirli bir süre için tazminat ödemesine hükmedilebilmektedir.

SGK'nın bu düzenlemesi, işten çıkarılma durumlarında çalışanları korumak ve haklarını güvence altına almak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. İşverenlerin işten çıkarmalarda daha dikkatli ve adil davranmaları konusunda teşvik edici bir etki yaratması hedeflenmektedir. 

Ekonomi
Altın ve dolarda beklenen fırsat geldi! Gerçek değil ama olacak: İslam Memiş bombayı patlattı
Altın ve dolarda beklenen fırsat geldi! Gerçek değil ama olacak: İslam Memiş bombayı patlattı
Emekliyi dar boğazdan kurtaran açıklama! Belgesiz, kefilsiz 25.000 TL cüzdanları şenlendirecek
Emekliyi dar boğazdan kurtaran açıklama! Belgesiz, kefilsiz 25.000 TL cüzdanları şenlendirecek
Emeklilere Ağustos uğuru geldi! Tek sözlerine geri ödemesiz binlerce lira: Kaçıran üzülecek
Emeklilere Ağustos uğuru geldi! Tek sözlerine geri ödemesiz binlerce lira: Kaçıran üzülecek
Bu fiyata bu araba şaka değil! En kral markaları solladı: En ucuz sıfır otomobil yok satıyor
Bu fiyata bu araba şaka değil! En kral markaları solladı: En ucuz sıfır otomobil yok satıyor
Altın fiyatlarının freni patlayacak! Altını olan da olmayan da o tarihi beklesin!
Altın fiyatlarının freni patlayacak! Altını olan da olmayan da o tarihi beklesin!
Kenarda köşede birikmiş parası olanlar dinlesin! Bunu yapanlar oturduğu yerden parasına para katacak!
Kenarda köşede birikmiş parası olanlar dinlesin! Bunu yapanlar oturduğu yerden parasına para katacak!
Gizli gizli dolar altın biriktirenler dikkat! Yüzyılın rekoru için o tarihi bekleyen kazanır!
Gizli gizli dolar altın biriktirenler dikkat! Yüzyılın rekoru için o tarihi bekleyen kazanır!