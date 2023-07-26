Emeklilere oh çektiren ek ödeme o bankadan müjdelendi! Başvuran 3 gün sonra maaşına ek alacak

ING Bank, emekli müşterilere yönelik büyük bir jest yaparak emekli promosyonlarını güncelledi. Temmuz ayında duyurulan güncel kampanya ile emekli vatandaşlar, maaşlarına göre değişen cömert nakit promosyonlardan faydalanma imkanı bulacaklar.

Bu kampanya, milyonlarca emekli vatandaş tarafından yakından takip edilen bir konu olma özelliğine sahip. Banka, emekli müşterilere yönelik gösterdiği özel ilgi ve destekle emekli promosyonlarına olan ilgiyi arttırmaya devam ediyor.





ING Bank'ın güncellenen emekli promosyonları şu şekilde belirlendi: Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 5.100 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 5.950 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 7.650 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde maaş alanlara 8.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Kampanyadan yararlanmak için emeklilerin, 3 yıl boyunca emekli maaşlarını ING Bank'tan almaya devam etmeleri ve nakit promosyon almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Bu kampanya, banka müşterisi olan mevcut emeklilerin yanı sıra yeni emekli müşterileri de kapsıyor.

ING Bank, müşterilerinin rahatlığını ve memnuniyetini düşünerek herhangi bir ürün koşuluna bağlı olmaksızın promosyonları veriyor. Emeklilere sunduğu bu finansal destek, herhangi bir ek koşul olmaksızın belirlenen emekli maaşı aralığına göre nakit olarak ödenecek.





Kampanya tarihleri, 13 Mart 2023 ile 31 Temmuz 2023 arasında promosyon alan müşteriler için geçerli olacak. Bu tarihler dışında promosyon almış olan müşteriler ise bu kampanyadan yararlanamayacaklar.

Emekli vatandaşlar, güncellenen emekli promosyonlarından faydalanmak için başvurularını ING Telefon Bankacılığı veya ING Şubeleri üzerinden gerçekleştirebilecekler.

ING Bank, emeklilere yönelik bu güncel promosyon kampanyası ile müşteri memnuniyetini ön planda tutarak finansal anlamda destek vermeye devam ediyor.