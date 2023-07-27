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Emeklilere okkalı zam yolda! Cumhurbaşkanının yeni müjdesi emeklilere göbek attıracak

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Emeklilere okkalı zam yolda! Cumhurbaşkanının yeni müjdesi emeklilere göbek attıracak
Son dakika gelişmelerinin ardından emekliler için sevindirici haberler geliyor. Hükümet, emeklilerin refah seviyesini yükseltmek adına yeni bir yardım programı başlattı. Son günlerde yapılan yüzde 25'lik zam yeterli olmayınca hükümet emekli maaşlarına ek destek sağlamak için adımlar atacak. Emekli Ek Yardımına başvuran herkes 5.000 TL nakdi yardım almaya hak kazanacak.

Milyonlarca emeklinin uzun süredir beklemekte olduğu ek ücret ve zam talepleri nihayet yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçerek konuyla ilgili gündem açıkladı. Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında emeklilerin biraz daha beklemek zorunda kalacaklarını ama sonunda kalplerini kazanacağını söyledi.

"Ek Ödeme İçin Kamu Bankaları Devrede"

 Bir hükümet kararı, kamu bankalarına erişime izin verdi ve emeklilerin refah düzeylerini artırmak için ek ödeme seçenekleri sağladı. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın emekli maaşı ve 3 yıl taahhütlü vatandaşlara 5 bin TL'den 7 bin TL'ye kadar sübvansiyon imkânı sunmaya başlamasına karar verildi. Bu fırsatlardan yararlanabilmek için belirli uygunluk kriterleri ve detaylar tanımlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönlendirmesiyle kamu bankaları SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklilerine maaşlarına ek yüklü ödeme imkanı sunuyor.

Emeklilere okkalı zam yolda! Cumhurbaşkanının yeni müjdesi emeklilere göbek attıracak

Başvurular Nasıl Yapılır?

Emekliler, ek ödeme kampanyalarından yararlanmak için banka şubelerine veya mobil ya da internet bankacılığına başvurabilirler. Başvurular TC kimlik numarası ile kabul edilmekte ve işlemler hızlı olarak tamamlanabilmektedir. Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2023'tür. 31 Temmuz'a kadar başvuruda bulunan emekliler katkı payından yararlanabilirler.

"Ek ödeme kampanyaları için faizsiz kredi seçenekleri"

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın düşük faizli kredileri ile ilgili kamoanyaları da emekli müşterilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Tüm emeklilerin yararlanabileceği bu kampanyalar kapsamında 50.000 TL'ye kadar olan tutara 36 ay, 100.000 TL'ye kadar olan tutara da 24 ay vadeye sahip kredi seçeneği sunuluyor. 100.000 TL'den başlayan krediler için 12 ay vade seçeneği de bulunuyor.

Emekliler, kolay ve aynı zamanda da kredi ve ek ödeme seçeneklerinden yararlanma fırsatından yararlanarak fayda düzeylerini artırabilirler. Kamu bankalarıyla iletişime geçerek bu avantajlardan yararlanmak için adımlar atabilirsiniz.

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