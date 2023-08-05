Emeklilere para muslukları açıldı! O banka maaş yerine 3000 TL nakiti şipşak ödeyecek

Emeklilerin maaş zamlarıyla ilgili talepleri ve beklentileri kamu bankası Halkbank tarafından yapılan yeni bir kampanya ile destekleniyor. Emekliler, Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı uygulamasıyla birlikte toplamda %25 oranında maaş zammı almışlardı. Ancak bazı emekliler, bu zammın kök ücrete uygulanması nedeniyle taleplerinin tam olarak karşılanmadığını düşünüyor ve memurlara verilen seyyanen zammın kendilerine de verilmesini talep ediyor.



Bu dönemde, emeklilerin sesine kulak veren Halkbank, emekli vatandaşlar için yeni bir kampanya düzenlediğini açıkladı. Daha önceki kredi ve kredi kartı kampanyalarıyla ve promosyon ödemeleriyle emeklilere destek olan banka, şimdi de Parafly Emekli Kampanyası ile emekli müşterilerine ek avantajlar sunuyor.

KAMPANYA DETAYLARI





Halkbank'ın düzenlediği Parafly Emekli Kampanyası kapsamında, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren maaş hesabını Halkbank'a taşıyan tüm yeni emekli müşterilere özel fırsatlar sunulacak. 31 Aralık 2023 tarihine kadar Paraf kartları aracılığıyla yapacakları 5.000 TL ve üzeri tutarlı harcamalara 500 TL, toplamda ise 3.000 TL tutarında Paraf Para hediyesi verilecek.

Emekliler, bu özel kampanyadan faydalanmak için Halkbank'a maaş müşterisi olarak katılabilirler. Parafly Emekli Kampanyası'na katılmak için emekliler, bankanın Paraf Mobil uygulamasını veya SMS kanalını kullanarak başvuruda bulunabilirler. SMS ile katılım için, bankaya kayıtlı cep telefonu numaralarından KATIL yazılıp 3404'e kısa mesaj göndermek yeterli olacak.