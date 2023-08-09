Emeklilere yaz sonu ödeme hediyesi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine 1900 TL nakit destek

Emekli sandığından ayrılanlar maaş farkını hesaplarından çekmeye başladı. Dolayısıyla bir aylık maaş farkını alan 2 milyon emekli için 1.945 lira 42 kuruş tutarı hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Bu kapsamda 3 aylık zam farkını alacak olan emeklilere bin 926 lira 26 kuruş tutarında bir ödeme gerçekleşti.

Emeklilik fonları temmuz zammından aradaki farkı ödemek için 12.7 milyar lira kullandı. Bu ödemeler milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldürdü. Emeklilik fonu yaptığı açıklamada, "Emeklilerin refahını iyileştirmeye kararlıyız. Temmuz ayında fiyat farkını ödemek için gerekli fonları topladık. Emeklilerimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ücret zam farkı nasıl hesaplandı?





Emekli sandığına göre Temmuz zammına ilişkin fark şu şekilde hesaplandı:

Asgari emekli maaşı tutarı 7 bin 901 lira 66 kuruşa yükseltildi,

Asgari maaşta bin 945 lira 42 kuruş oranınad bir artış yaşandı.

Dolayısıyla bir aylık zam farkı alan emekliye en az 1.945 lira 42 kuruş depozito verilecek. 3 aylım zam farkları oklan emeklilere en az 5 bin 926 kuruş ödeme gerçekleştirildi. Emeklilik fonlarından ayrılan milyonlarca insan, farklı ücret artışlarından yararlandı. Ödemeler emeklilerin yüzünü bir hayli güldürdü.