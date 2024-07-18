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Emeklileri kahreden karar çıktı! O emekliler zamsız kaldı

Yaklaşık 3,6 milyon emekliyi ilgilendiren kök maaş düzenlemesi temmuz ayındaki yasa taslağına alınmayınca emeklilerin hayali suya düştü. Emekli maaşı 10 bin altında kalanların umudu olan yasa taslağı emekliyi şaşırttı. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 18.07.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 20:35
Emeklileri kahreden karar çıktı! O emekliler zamsız kaldı

EMEKLİYE KÖTÜ HABER…

EMEKLİ UMDUĞUNU BULAMADI!

Yaklaşık 3,6 milyon emekliyi ilgilendiren kök maaş düzenlemesi temmuz ayındaki yasa taslağına alınmayınca emeklilerin hayali suya düştü. Emekli maaşı 10 bin altında kalanların umudu olan yasa taslağı emekliyi şaşırttı. İşte detaylar…

para

Edinilen bilgilere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından torba yasa taslağına 5 madde daha eklendi. Ama bu yasa taslağına kök maaşlar ile ilgili bir madde yer almadı. Şimdi gözler SGK ya çevrildi. Buna göre eğer bir emeklinin maaşı 8 bin TL ise ve tahmini 6 aylık enflasyon farkı da alınca en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL rakamı hiç artırılmazsa bu oransal zamdan 10 bin altında kaldığı için yararlanamayacak. Buna göre de emeklilerin bir çoğu zam alamamış olacak.

Uzun süredir bu konu gündemde yer alırken torba yasaya yeni vergi düzenlemeleri de eklendi. Maliye tarafından taslağa eklenen bu 50 madde ile vergilendirmede yeni dönemde başlamış olacak. Ayrıca emekliler için büyük hayal kırıklığı yaratan bu eksiklik emeklilerin beklemediği bir durumdu. Emekliler de maaşlarında bekledikleri iyileşmeden yararlanamamış olacaklar.

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