Emeklileri zil takıp oynatacak gelişme! Artık onların da hesabına para yatırılacak

Milyonlarca emekliyi sevinçten havalara uçuracak müjdeli haber geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuru üzerine Bakan Vedat Işıkhan, emeklilere 5.000 TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Emeklileri zil takıp oynatacak gelişme! Artık onların da hesabına para yatırılacak
Yayın Tarihi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde verdiği müjdesini verdiğini emeklilere 5.000 TL'lik ödeme yapılacağını ve kategorinin genişletileceğini açıkladı.

çalışan emeklilere 5.000 TL

Aktif olarak çalışmaya devam eden emeklilere 5.000 TL'lik ödemeden yararlanacağı müjdesi verilirken bu zamana kadar ve bundan sonra emeklilere tam destek verileceğinin altını çizerek Bakan Işıkhan, emeklilere hayırlı olsun dileklerini iletti. 

Öne Çıkanlar
Sinir ve stresli kişileri 30 saniyede sakinleştirmenin yolu! Öfke kontrolünü ele alın Sinir ve stresli kişileri 30 saniyede sakinleştirmenin yolu! Öfke kontrolünü ele alın
Soğuktan kuruyan elleri pamuğa çeviriyor! Günde 2 kere sürünce ne çatlama ne kuruluk bırakıyor Soğuktan kuruyan elleri pamuğa çeviriyor! Günde 2 kere sürünce ne çatlama ne kuruluk bırakıyor
Damat Bohçası Nasıl Hazırlanır ve Neler İçerir? Damat Bohçası Nasıl Hazırlanır ve Neler İçerir?
Çok Okunanlar
Dacia'da yılın kampanyası başladı! Bu modelinde tam 200 bin TL'lik indirim var: Bayilerde iğne atsan yere düşmüyor Dacia'da yılın kampanyası başladı! Bu modelinde tam 200 bin TL'lik indirim var: Bayilerde iğne atsan yere düşmüyor Altın fiyatlarında yeni rekor yakın! Gram altında son fırsat o tarihte görülecek Altın fiyatlarında yeni rekor yakın! Gram altında son fırsat o tarihte görülecek Cumhurbaşkanı emeklilerin yüreğine su serpti! Kişi başı 5000 TL verilecek Cumhurbaşkanı emeklilerin yüreğine su serpti! Kişi başı 5000 TL verilecek Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyenin ödeneceği tarih belli oldu Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyenin ödeneceği tarih belli oldu Artık tanesi 12 liradan satılacak! Yılın üçüncü zammı cepleri yakacak Artık tanesi 12 liradan satılacak! Yılın üçüncü zammı cepleri yakacak