Emeklileri zil takıp oynatacak gelişme! Artık onların da hesabına para yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde verdiği müjdesini verdiğini emeklilere 5.000 TL'lik ödeme yapılacağını ve kategorinin genişletileceğini açıkladı.







Aktif olarak çalışmaya devam eden emeklilere 5.000 TL'lik ödemeden yararlanacağı müjdesi verilirken bu zamana kadar ve bundan sonra emeklilere tam destek verileceğinin altını çizerek Bakan Işıkhan, emeklilere hayırlı olsun dileklerini iletti.