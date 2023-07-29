Emeklilerin beklediği gün geldi! Emekli maaş farklarının yatacağı tarih müjdelendi

Emekli vatandaş maaşlarına yapılacak zamları beklerken maaş artışlarından çok tarihe odaklandılar. Emeklilerin zamlı maaş farkının ödeme tarihi belli oldu. Detaylar haberimizde…







SON DAKİKA! EMEKLİ MAAŞ FARKI HESAPLARA YATIYOR! SGK ÖDEME TARİHİNİ DUYURDU!

Aylık emekli maaşı alan kişiler; Temmuz dahil 1 aylık miktarında,

Bir son dakika gelişmesi yaşandı ve emeklilik fark ödeme tarihi belli oldu. SGK, Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı, maluliyet aylığı, dul veya yetimlere Temmuz zam farkının yarın ödeneceğini duyurdu. Detaylar burada...

'Emeklilik maaş farkı ne zaman ödenir?' Sorusu nihayet cevabını buldu. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) son dakika açıklaması geldi. Ders kitabının açıklamasına göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı, maluliyet ve vazife malul aylığı, dul veya yetim aylığı alanlara Temmuz zammındaki fark yarın ödenecek.

Yazılı açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren bu emekli maaşını alan 2 milyon 393 bin 142 kişinin aylık farkının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı bildirildi.

"BİR AYLIK TUTARINDA" FARK ÖDENECEK

“Aylık maaşını her ay alan kişinin temmuz ayında 1 ay farkı olacak. Üç ayda bir emekli aylığı alanlar Mayıs-Haziran-Temmuz için 1 Temmuz, Mayıs-Haziran-Temmuz için 2 Temmuz ve Ağustos'tur. Haziran-Ağustos, Temmuz-Ağustos-Eylül. Öte yandan, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."