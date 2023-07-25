Emeklilerin beklediği haber geldi! Maaşlarının yüzde 25'i geri ödenecek: İşte ödeme takvimi

Emekliler merakla zamlı ödemelerini bekliyordu! Farklar hesaplara yatmaya başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERİN FARKLARI YATMAYA BAŞLADI

Temmuz ayında memurlara ve emeklilere enflasyon oranına göre ara zam yapıldı. Emeklilerin maaş farkları ise 24-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara geçmeye başladı. Emekli vatandaşlara yüzde 25 oranında zam yapıldı. Meclis kararı sonrası memurlara da yüzde 15.77 enflasyon farkı ve 8 bin 77 TL seyyanen zam farkı uygulandı.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre emekli ve memur emeklisi maaşlarının farkları 24 ve 28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara geçmeye başladı. Aynı zamanda memurların kalan ödemeleri de bu tarihlerde hesaplara geçecek. Emekli vatandaşlar maaş farklarıyla bu ayı daha kolay geçirmeyi beklerken aynı zamanda kamu ve özel bankaların düzenlediği promosyon ödemeleri de ilaç gibi geliyor.