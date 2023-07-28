Emeklilerin beklediği haber geldi: Zam farkları ödenmeye başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlara temmuz dönemi zam farklarını ödemeye başlıyor. Bu güncelleme, toplam 2 milyon 393 bin 142 kişiyi kapsıyor ve 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklar, ilgili kişilerin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacak.

FARKLI ÖDEME DÜZENLEMELERİ OLACAK





Kurumun yazılı açıklamasında, emekli aylığı alanlara temmuz ayında bir aylık tutarında aylık farkı ödeneceği belirtiliyor. Üçer aylık dönemler halinde aylık alanlara yönelik ise farklı ödeme düzenlemeleri bulunuyor. Mayıs, haziran ve temmuz dönemine ait aylık alanlara, temmuzda bir aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Haziran, temmuz ve ağustos dönemi için aylık alanlara ise temmuz ve ağustos aylarında iki aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Son olarak, temmuz, ağustos ve eylül dönemine ait aylık alanlar, temmuz, ağustos ve eylül aylarında üç aylık tutarında aylık farkı alacaklar.

Bu düzenlemeyle, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan kişilere en güncel zam farkları yansıtılacak ve mali haklarında yapılan artışlar belirlenen tarihlerde hesaplarına aktarılacak.

Emekli Sandığı aylıklarını alan vatandaşlar, bu güncellemelerle birlikte daha güvende ve maddi anlamda daha desteklenmiş hissedecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu adımı, emeklilerin ve hak sahiplerinin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ödeme sürecinin sorunsuz ilerlemesi ve aylık farklarının zamanında hesaplara geçmesi için vatandaşların banka ve PTT hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.