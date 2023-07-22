Emeklilerin cebi bayram edecek! Başvuru yapanlara geri ödemesiz 7500 TL verilecek!

İş Bankası, emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak yeni promosyon kampanyası ile milyonlarca emekli vatandaş İş Bankası şubelerine akın ediyor.

İş Bankası'nın güncel emekli promosyon rakamları şu şekildedir:

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olan emeklilere 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasındaki emeklilere 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasındaki emeklilere 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla maaş alan emeklilere 7.500 TL





T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında, 1 Kasım 2022 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesini İş Bankası'nda alacak veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri, 7.500 TL'ye kadar olan promosyon ödemesinden faydalanma şansına sahip oluyorlar. Ayrıca, SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor ve birçok ayrıcalık ve avantajdan yararlanabiliyorlar.

Bu güncel kampanya, emeklilere bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunarken, aynı zamanda ekstra promosyon ödemesiyle de emeklilerin yüzünü güldürüyor.