Emeklilerin cüzdanını dolduran kampanya! Garanti BBVA 9.500 TL geri ödemesiz para veriyor

Emekliler, Garanti Bankası emekli promosyonunun ne kadar olduğunu araştırıyor. Garanti Bankası maaş taşıyanlara promosyon fırsatları sunmaktadır. Detaylar haberimizde…







EMEKLİLER MAAŞINA EK 9.500 TL ÖDEME ALACAK! GERİ ÖDEMESİZ PARA HESAPLARA YATACAK

Emekliler için geniş çaplı bir kampanya başladı ve Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında emekliler adeta bayram edecekler. Emekliler 7 bin 500 TL ile 8 bin 500 TL arası maaş alanlara ve maaşı 9 bin TL olanlara dahi 9 bin 500 TL nakit hediye verilecek.

Emekliler için şanslı kuş ağustos, eylül ve ekim aylarında iniyor! 7.500 TL, 8.500 TL ve 9.000 TL maaş alan emeklilere 9.500 TL'ye kadar nakit hediye verilecek. Emekliliğe teşvik kampanyalarında yepyeni bir dönem başladı. Bankalar arasındaki yoğun rekabetin gölgesinde emeklilere yönelik promosyonların sayısı her geçen gün artmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 16 milyon emekli, BAĞ-KUR ve memur için yeni terfi rakamları belirlendi. En karlı teklifleri değerlendirmek isteyen emekliler için yeni banka promosyon ücreti kesinleşti. Milyonlarca emekliyi sevindirecek ek gelir fırsatını sizler için detaylandırdık. İşte Ağustos, Eylül, Ekim aylarında emekli promosyonu en yüksek olan bankalar...

Temmuz ayında maaşına %50 zam yapılan emeklilere yapılan ek ödemelerde de artışlar var. SSK, BAĞ-KUR ve emekli memurlar ile EYT (Erken Emeklilik) emeklileri için bankalardan cazip promosyon teklifleri peş peşe açıklandı. Emekliler için terfi ücretleri rekor seviyeye çıkarken gözler fal taşı gibi açıldı. SSK, BAĞ-KUR, EYT yetkilileri ve emekliler bu yüksek promosyonları görünce tercihlerini yapacaklar. Peki Ağustos emekli promosyon ücreti ne kadar? Ağustos, Eylül ve Ekim ayı promosyonları ne gibi avantajlar sağlar? İşte 2023'ün en yüksek promosyon kampanyası düzenleyen bankaları...

EMEKLİLERE EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR

Emekliler için Temmuz ayında yapılan maaş artışının ardından promosyon kartları bankalar arasında yeniden dağıtıldı. Her bankanın yeni promosyon listesi açıklandı. En yüksek promosyon oranlarını sunan bankalar şunlardır:

GARANTİ BBVA: Özellikle 9.500 TL'den başlayan emekli maaşı alanlar için 6.750 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.

ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK, HALKBANK: Bu bankalar, özellikle 3.000 TL'den başlayan emekli maaşı olanlar için ayda 5.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor.

QNB FİNANSBANK: CardFinans, emeklilere 8.000 TL'ye varan nakit promosyon sağlamanın yanı sıra, kredi kartı kullanıcılarına yılda 1.200 TL'ye varan nakit para iadesi sağlayarak emeklilik gelirlerini artırmayı hedefliyor.

AKBANK: Chip-Para kullanımı ile toplamda 9.500 TL'ye varan promosyon ödemeleri sunmaktadır.

YAPI KREDİ: Emekliler için 9.000 TL'ye kadar promosyonel nakit ödeme imkanı sunar.

İŞ BANKASI: İlk emeklilik ödemesini İş Bankası'nda yapan veya burayı tercih eden emeklilere 7.500 TL'ye kadar nakit ödeme imkanı sunuyor.

ING BANK: Emekli aylığına bağlı olarak değişen oranlarda ilerleme fırsatı sunar. Aylık gelir düzeyine göre farklı promosyon tutarları sunulmaktadır.

ŞEKERBANK: Aylık gelir düzeyine göre değişen promosyon seçenekleri sunar. Aylık gelire bağlı olarak promosyon tutarı değişebilir.

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN BANKALARIN ŞARTLARI

Bankalar emekliliği teşvik etmek için hangi koşulları arıyor? Emeklilikte terfi için dikkate alınması gereken koşullar nelerdir? Bankaların tanıtım kampanyalarında aradıkları temel koşul, emekli maaşını 3 yıl boyunca tercih ettikleri bankaya getirmek ve bu bankada çalışmaya devam edeceğini taahhüt etmektir. Ayrıca başka bir koşul aranmaz, promosyon kampanyaları sadece bu koşulu sağlayan emeklilere sunulur.