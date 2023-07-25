Emeklilerin gözlerini ışıltadacak müjde geldi! Maaşı 7500 TL olana 6250 TL ödeme piyangosu çıktı!

Temmuz 2023 itibarıyla, Akbank emekli promosyonlarındaki güncellemesi, milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldürdü ve büyük bir heyecan yarattı. Emekli promosyonları, her zaman büyük bir ilgiyle takip edilen ve bankalar arasında rekabeti kızıştıran önemli bir konu olmaya devam ediyor.

Akbank'ın bu güncellenmiş emekli promosyon kampanyası, diğer bankalardan farklılaşarak dikkat çekiyor. Banka, emeklilere yönelik sunduğu avantajlarla bir adım öne çıkıyor ve emeklilerin banka tercihlerinde önemli bir rol oynuyor.

7 BİN LİRAYA KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ





Güncel emekli promosyon kampanyasına göre, farklı maaş tutarlarına bağlı olarak emeklilere özel promosyon miktarları sunuluyor.

0 – 3.499 Lira maaş tutarına 4.200 Lira,

3.500 Lira – 7.499 Lira maaş tutarına 4.850 Lira,

7.500 Lira – 9.999 Lira maaş tutarına 6.250 Lira,

10.000 Lira ve üzeri maaş tutarlarına 7.000 Lira

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Temmuz – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 Lira’ya varan promosyondan faydalanabilecekler.

Kampanya dönemi içerisinde ayrıca, aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings kartı başvurusu yaparak onaylananlar, belirli bir harcama şartını sağlayarak ekstra ödül fırsatlarından yararlanabilecekler.

Bu kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, Akbank'ın internet sitesi, mobil uygulaması veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarını kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirler.

Akbank'ın emekli promosyonlarındaki güncellemesi, emekliler arasında olumlu bir etki yaratarak bankanın müşteri tabanını genişletme ve sadık müşteri kitlesini artırma amacına hizmet ediyor.