Emeklilerin yüreğine su serpen zam haberi geldi! Yeni rakam oh çektirecek

Emekliler heyecanla bu haberi bekliyordu! Zam oranları belirlendi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERİ MUTLU EDECEK ZAMLAR

Emekliler mevcut ekonomik durumda aldıkları maaşlarla geçinmekte zorlandıklarını sık sık dile getiriyorlar ve önemli oranlarda zam bekliyorlar. Asgari ücret zamlarıyla ilgili açıklama yapan Fatih Portakal emekli maaşlarına zam yapılacağını belirtti. Portakal açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Merak etmeyin, bu oran yükselecek. Yüzde 37.57 oranıyla sınırlı kalmayacak. Çıkacak, daha doğrusu yüzde 37.57 ile kalmaz.





En az memur kadar, asgari ücret zammı kadar zam vermek zorundalar. Ay sonuna yetişir mi? Bence yetişir. Önce emekli maaşları verilir, sonra bir iki gün sonra farklar hesaba yatar diye düşünüyorum.' dedi. Emekli vatandaşlar ise şu sözleri söylüyor; 'Alsan ne olur almasan ne olur, maaşlar oransal artışla iyileştirilecek' şeklinde tepkiler göstermeye devam ediyor. Fatih Portakal en düşük emekli maaşının 10 bin TL üstüne çıkarılması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve fark ödemelerinin yapılacağını söyledi.