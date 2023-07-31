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Emeklilerin zam hesabı sil baştan değişti! e-Devlet'e girip bakan şaşkına dönüyor

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Emeklilerin zam hesabı sil baştan değişti! e-Devlet'e girip bakan şaşkına dönüyor
Merkez Bankası'nın başkanı Hafize Gaye Erkan, yılsonu enflasyon tahminlerinin yüzde 58'e yükseldiğini açıkladı. Yıl sonu emekli maaşı hesaplama yöntemi de değişti. Emekli maaşını hesaplamak isteyen vatandaşlar ilk olarak e-Devlet ekranından "Aylık Emeklilik Bilgileri" bölümüne giriyor. İşte detaylar..

Merkez Bankaları için 2023 3. Enflasyon raporu yayınlandı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği günden itibaren ilk toplantısı olmasından dolayı medyanın yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, merkez bankasının 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin enflasyon tahminlerini paylaştı. Enflasyon beklentileri 2023 sonunda %58 seviyesindeydi.

Bu oran maaşıları nasıl etkiler?

Merkez bankasının enflasyon tahmini TÜFE endeksini 1782,95'e yükseltecek. Bu rakam dikkate alındığında, yılın ikinci yarısı altı aylık enflasyondaki oran yüzde 31,92 şeklinde hesaplandı. Bu rakam sosyal yardım kısmı hariç SSK ve Bağ-Kur'luların emekli maaşı zammıdır.

2023 yılında düzenleme yürürlüğe girdiğinde asgari emekli maaşı %114'ün üzerinde artarak 7.500 TL'ye çıktı. Zam ve ek ödemeler nedeniyle bu tutarın altında maaş alan emeklilere Maliye Bakanlığı desteğiyle 7 bin 500 TL ödenecek.

"Asgari emeklilik ödeneği 10 bin lira olabilir"

Emeklilerin zam hesabı sil baştan değişti

Ocak 2024'te altı aylık enflasyon oranı sabitlendiğinde asgari emekli maaşı yeniden yükseltilecek. Habere göre yüzde 31,92 artışla yeniden hesaplama yapıldığında bu rakam 9 milyon 894 TL, yani 10 bin TL'lere çıkabilir. Burada yapılan düzenlemeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sıkı bir şekilde yürütülmektedir. Çalışmada bütçe işlemleri ise Maliye Bakanlığı tarafından yürütülür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik katkı payları ve asgari aylıklarla ilgili nihai kararları Ocak 2024'te verecek. Bu kapsamda TCMB Başkanı Gaye Erkan'ın paylaştığı %58'lik yılsonu enflasyon tahmini, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının sosyal kısmı hariç, %31,92 olarak gösteriyor.

Emekli maaşını hesaplamak isteyen vatandaşlar ilk olarak e-Devlet ekranından "Aylık Emeklilik Bilgileri" bölümüne giriyor.

Ardından, temel maaşınızı görüntülemek için emeklilik detayları bölümüne gidin. Tabloda görüldüğü gibi burada “aylık” taban maaşı ifade etmektedir. "Ertelenmiş Ödeme Tutarı", %4 ertelenmiş ödemeyi ifade eder. "Aylık tutar" %31,92 artışla hesaplanacak ve hesaba yatırılan tutarın hesaplanması için yeni tutara %4 ek ödeme eklenecektir.

Ekonomi
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