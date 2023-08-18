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Emeklilerin zam maratonunda mutlu son! Bakan Işıkhan'dan seyyanen zam müjdesi

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Emeklilerin zam maratonunda mutlu son! Bakan Işıkhan'dan seyyanen zam müjdesi
Memurlara seyyanen zam yapılmasıyla birlikte emeklilerin bu talebi karşılık bulamamıştı. Işıkhan artık tarih verdi. İşte detaylar…

Hükümet kanadında yapılan açıklamaya göre, seyyanen zam beklentisi emekliler için yeniden heyecan yarattı. Memurlara yapılmış olan zam ardından emeklilerin de zam oranı refah payıyla birlikte %25’de kalmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni düzenlemelere ışık verdi.

emekli zammı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi

Geçmiş olduğumuz günler içerisinde Çorum’da esnaf ziyareti içindeyken geçim sıkıntılarını dile getiren emeklilere Bakan Işıkhan; ‘’ Rahat olun lütfen. Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz, inşallah.’’ Şeklinde konuştu.

En Düşük Emekli Maaşı İçin Gözler Tarihe Çevrildi

Işıkhan’ın sözlerinin ardından gözler Ekim ayında açılacak olan TBMM’ye çevrildi. Ekim ayında yapılması planlanan düzenleme ile memur maaşlarındaki gibi seyyanen 8 bin lira zam olması beklenilmektedir.

Ekonomi
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