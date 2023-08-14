Emeklilik için yaşlanmayı beklemeye son! 4A 4B 4C'liye yeni EYT piyangosu vurdu

Artık Beklemeye Son! EMEKLİLİK YOLU AÇILDI: SSK'lı, BAĞKUR'lu ve Emekli Sandığı İçin Yeni EYT Hesaplaması!

Uzun yıllardır mücadele eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hareketinin çabaları sonuç verdi! Seçim sürecinin sonunda beklenen müjde geldi: Yeni bir emeklilik yolu açıldı, 65 yaşa kadar beklemeye gerek yok! SSK'lılar, BAĞKUR'lular ve Emekli Sandığı üyeleri için yeni EYT hesaplaması yapıldı. Bu gelişme, milyonlarca vatandaşı sevindiren önemli bir adım olarak kayda geçti.

Emeklilik süreci, vatandaşların uzun yıllardır en çok tartıştığı konulardan biri olmuştu. Emeklilikte yaşa takılanlar, yıllarca emek verip prim ödedikleri halde yaş şartını karşılayamadıkları için emekli olamama sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hareketi, bu soruna dikkat çekerek çözüm arayışına girmiş ve seçim sürecinde de sesini yükseltmişti.

Sonunda yapılan hesaplamalar ve alınan kararlar, emeklilik hayali kuranların yüzünü güldürdü. SSK'lılar, BAĞKUR'lular ve Emekli Sandığı üyeleri artık 65 yaş sınırını beklemek zorunda değil. Yeni EYT hesaplaması ile emeklilik yolu açıldı. Bu gelişme, uzun yıllar boyunca sistemin adil olup olmadığına dair tartışmaların sona erdiğini gösterdi.

Bu önemli adım, milyonlarca vatandaşın hayatını etkileyecek. Emeklilik hayali kuranlar için uzun bekleyiş sona eriyor. Ancak konuyla ilgili detaylar ve hesaplamalar henüz tam olarak kamuoyu ile paylaşılmadı. Bu nedenle, vatandaşlar detayları öğrenmek ve yeni emeklilik yolu hakkında daha fazla bilgi almak için resmi açıklamaları bekliyor.

Emeklilikle ilgili yapılan bu yeni hesaplamaların ve değişikliklerin, hem bireylerin finansal geleceğini hem de toplumsal ekonomiyi nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Bu gelişmelerin ışığında, emeklilik sistemi ve yaşa takılma sorunuyla ilgili daha fazla adımın atılıp atılmayacağı da önemli bir konu olarak gündemde yerini koruyacak.





Milyonlarca Kişi İçin Erken Emeklilik Yolu Açılıyor: 1999 Öncesi Sigortalılar İçin Kazanılmış Hak Kullanımı

Beklenen tarih geldi ve milyonları sevindirecek bir gelişme yaşandı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar artık yaş şartı olmadan emekli olabilecekler. Bu durum, büyük bir kazanılmış hak olarak değerlendiriliyor. Emeklilik sürecinin getirdiği zorlukları aşmak için yıllardır mücadele eden vatandaşların bu hakları sonunda tanındı. Ancak konuyla ilgili bazı belirlenmiş şartlar bulunuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur'lu kadın ile erkek çalışanlar için belirlenen kriterler, erken emeklilik hakkını kullanmak isteyenler için belirleyici olacak. 1999 yılı öncesinde sigortalı olarak çalışmış olanların emeklilik yolunun açılmasıyla birlikte, hesaplamalar ve başvurular da gündeme geldi. Mart ayında çıkan yasa ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan milyonlarca vatandaş için yaş şartı olmadan emeklilik imkanı doğdu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının etkisiyle başlayan başvuru sürecinde 2 milyondan fazla sigortalı emeklilik için müracaat etti. Bu başvurulardan 1.9 milyonunun işlemleri tamamlandı.

SGK girişi, prim gün sayısı ve çalışma yılları bu yeni emeklilik yolu için belirleyici. EYT yasasından yararlanmak isteyenler için öncelikle 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olarak çalışma koşulu bulunuyor. SGK'lılar için 5.000 ile 5.975 gün arası prim tamamlama ve 25 yıl beklemeyi tamamlama şartı aranıyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üyeleri için ise erkeklerde 25 yıl (9.000 gün) ve kadınlarda 20 yıl (7.200 gün) prim şartı bulunuyor. Bu şartları sağlayanlar yaş sınırı olmaksızın emeklilik hakkını elde ediyor.

Milyonlarca vatandaş için uzun süredir hayalini kurdukları erken emeklilik yolu nihayet açıldı. Ancak bu yeni düzenlemenin sosyal güvenlik sistemi ve toplumsal ekonomi üzerindeki etkileri yakından izlenmeye devam edecek. Uygulamanın vatandaşların finansal geleceklerine nasıl yansıyacağı ve gelecekte emeklilik konusundaki tartışmaları nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) İçin Emeklilik Yolu Açılıyor: Kazanılmış Hak ve İşlemlerdeki Engeller

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların artık yaş şartı olmadan emekli olabilmesi bir kazanılmış hak olarak değerlendirilecek. Bu tarihten önce sigortalı olanların emeklilik hakkını kazanabilmeleri için gerekli olan şartları tamamlamaları durumunda yaş şartı aranmaksızın emekli olmaları mümkün olacak. Şu an itibarıyla bekleyen ve bu düzenlemeyi bekleyen EYT'lilerin sayısı 4.5 milyonu aşacak şekilde tahmin ediliyor. Bu düzenleme, yıllardır süregelen emeklilik mücadelesini bir adım daha ileri taşıyor.

Ancak işlemleri hala tamamlanmamış olan bazı EYT'liler için işler biraz daha karmaşık hale geliyor. Maaş bağlanmayan ve işlemleri yarıda kalan EYT'lilerin büyük bir kısmının farklı kurum ve kuruluşlarda hizmetleri olduğu veya Bağ-Kur'lu olanların borçları olduğu görülüyor. Bu sebeple işlemler tamamlanamıyor ve süreç uzuyor. Farklı kurum ve kuruluşlarda hizmeti olan EYT'lilerin dosyalarının farklı şehirlerde veya SGK müdürlüklerinde bulunması, işlemlerinin gecikmesine yol açabiliyor.

EYT'lilerin işlemlerini tamamlamalarının bir diğer önemli noktası da borç durumu. Özellikle Bağ-Kur üyelerinin borçlarını ödemeleri gerekiyor. Borç ödenmediği sürece emeklilik işlemleri yapılamıyor. Hatta başvuru esnasında borç bulunuyorsa başvuru iptal ediliyor ve borç ödendikten sonra yeni bir başvuru yapılması gerekiyor. Bu nedenle, Mart ayında başvuru yapmış olmalarına rağmen borçları nedeniyle işlemleri tamamlanamayan Bağ-Kur'lu EYT'liler, bu süreçte maaşlarını da alamamış oluyorlar. Genel Sağlık Sigortası borçları SGK ve Emekli Sandığı için engel teşkil etmezken, Bağ-Kur borçlarının ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle borcu olan kişilerin işlemlerinin tamamlanabilmesi için borçlarını ödemeleri gerekiyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gelen bu yeni düzenleme, pek çok kişi için umut vadeden bir adım olarak görülüyor. Ancak işlemlerdeki bu engellerin aşılması ve tüm vatandaşların emeklilik haklarını kullanabilmesi için çeşitli çözümler ve kolaylıklar araştırılabilir.



EYT İçin Bekleme Süreleri ve 18 Yaş Şartı: Erken Emeklilik Hesaplamaları Nasıl Değişiyor?

Erken emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaş için yaşanan gelişmeler, emeklilik hesaplamalarını da etkiliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yeni düzenlemelerle birlikte bekleme süreleri ve yaş şartı önem kazanıyor. Özellikle 18 yaşın ve giriş tarihlerinin hesaplamadaki etkisi dikkat çekiyor.

SGK'lılar için yaş şartını karşılayabilmek için 25 yıl prim ödeme koşulu bulunuyor. Ancak bu sürenin hesaplamasında 18 yaş faktörü de önem taşıyor. Kadınlar için 20 yıl olan bekleme süresi dolmuş durumda. Ancak erkekler için 25 yıllık süreyi dolduramayanlar bulunuyor. Örneğin, 1999 yılında sigortalı olan erkeklerin emekli olabilmeleri için 2024 yılını beklemeleri gerekiyor.

Bunun yanı sıra, 18 yaş da emeklilik hesaplamalarında önem taşıyor. Uzun vadeli sigorta kollarına giren birçok sigortalı, 16-17 yaşlarında bu sürece dahil olmuş durumda. 18 yaşından sonra başlayan bu süreler, emeklilik hesaplamalarını etkiliyor. Örneğin, 1981 doğumlu bir EYT'li 17 yaşında sigortalı olmuşsa, 25 yıllık bekleme süresi 1998 değil, 18 yaşını doldurduğu 1999 yılında başlıyor. Bu da emeklilik tarihini 2023 değil, 2024 olarak değiştiriyor.

Ancak tüm bu hesaplamalara rağmen hala emekli maaşı bağlanmamış olanlar için farklı sebepler de söz konusu olabilir. SGK müdürlüklerindeki yoğunluk veya dosya sorunları gibi nedenler, işlemlerin gecikmesine yol açabilir. Bu tür durumlar için ilgili SGK müdürlüğüne başvurarak bilgi almak gerekebilir.