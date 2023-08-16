Emeklilikte baş yakan 3 harf! Hemen kontrol edin: Eğer varsa yandınız

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenmiş olan sigorta prim günlerinin doğruluğunun öğrenilebilmesi için hizmet belgesindeki "Ş, K ve S" harflerine çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu mektup kodları, emekli maaşlarının iptaline, aynı zamanda da faiziyle geri ödemeye neden olabilir.

"ŞİMDİ KONTROL EDİN"

Hizmet dökümünüzde prim listenizin içeriğinde bazı harfler görürseniz, bu harfler emekli maaşınızı veya poliçenizi iptal edebilir.

"BU HARFLER VARSA DİKKAT"





Hizmet şartnamesinde gösterilen "Ş" harfi, sigortalı olarak işaretlenen işyerinin şüpheli işyeri kapsamına girdiğini ve işyerinin denetlendiğini/kontrol edildiğini ifade eder.

Bir işe "Ş-şüpheli" kodu atanırsa, inceleme süreci o işten başlar. Denetim sırasında bu işyeri tarafından yanlış sigorta beyanı yapılıp yapılmadığı tespit edilecektir.

Denetimin sonuna kadar işyerinin "C" kodu değiştirilmeyecek, denetim sonucuna göre gerçeğe aykırı sigorta beyannamesi verildiğinin tespiti halinde "Ş" kodu "S" olarak değiştirilecek. (sahte işyeri) ve bu atölye tarafından verilen asılsız hizmet beyanları iptal edilecektir.

Herhangi bir sorunun olmadığı tespit edilirse S kodu tamamen silinecek ve o lokasyondan gelen servis raporları geçerli sayılacaktır. Denetimin süresi kesin olarak söylenemez. Ancak denetim bitmeden bu işten haberdar olan sigortalılar, yani. hizmet listesinde S harfi olan sigortacılar, emekli maaşı için başvurabilir ve hatta emekli maaşı ödenir. Yapılan inceleme sonucunda tebliğ edilen hizmetlerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle iptal nedeniyle aylık alma hakkını kaybedenlerin aylıkları ile dayanaksız ödenen aylıkları geriye istenir.