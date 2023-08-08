Emeklilikte bu şarta takılanlar şimdi bayram edecek! Meclis yeşil ışık yaktı

MECLİS’TEN ONAY GELDİ. EMEKLİLİK HAYALİ GERÇEK OLDU

TBMM’ye sunulan Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifi sayesinde staj ve çıraklık sigortasında mağdur olan kişilere sevinçli haber geldi. Bu yeni fikir sayesinde staj ve çıraklık dönemleri, sigortalı kişilerin borçlanabileceği zamanlardan sayılacak ve emeklilik prim günleri hesaplanarak oluşturulacak.

Emeklilik zamanında staj ve çıraklık sigortası, iş kazaları ve meslek hastalıklarının olmasına rağmen, prim ödemesi yapılmadığından dolayı emeklilik hesaplamalarına dahil edilmiyor. Bu durum çoğu vatandaşın emekli olmasını engel oldu. Ancak Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf sunduğu teklifle bu sorunun önüne geçilmeye çalışılıyor.

Staj ve çıraklık zamanlarındaki sigorta ve emeklilik prim günleri konusunda mağdur olan çoğu vatandaş için bu teklif umut verici olacak. E-devletten TC kimlik numarası ve şifre ile kimlik doğrulaması sayesinde staj sigortası ile ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşılabilecek.

Türkiye de yaşayan birçok insan için değer taşıyan bu kanun teklifi, TBMM tarafından onaylanması durumunda staj ve çıraklık zamanlarındaki emeklilik süreçlerinde değerlendirilmesini sağlayacak. Teklif kabul edilirse birçok vatandaş için emeklilik hayaline biraz daha yaklaşacak ve yaşadıkları mağduriyet bitecek.