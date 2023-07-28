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Emeklilikte tek şart dönemi! Bu şartı sağlayan 90 gün içinde emeklilik biletini kapıyor

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Emeklilikte tek şart dönemi! Bu şartı sağlayan 90 gün içinde emeklilik biletini kapıyor
Erken emekli olmanın ve erken emekli olmanın birkaç yolu vardır. 3 ayda emekli olmak istiyorsanız ve şartları sağlıyorsanız SGK'ya başvurmanız yeterli. İşlemleri tamamladıktan sonra emeklilik hayatınızın tadını çıkarabilirsiniz..

Emeklilik yaşı şartını yerine getirmek için bekleme yapmak zorunda değilsiniz. Erken emekli olmanın ve erken emekli olmanın birkaç yolu vardır. İşte bazı gözden kaçan ve daha az bilinen emeklilik fırsatları.

Doğum Borçlanması: Doğum borçlanmasında SGK'ya bağlı çalışan anneler her bir çocuğu için için 720 gün prim borçlanması alabilirler. Toplam 3 doğumda 2.160 gün prim kazanma şansına sahipsiniz. Doğum borçlanması söz konusu olduğunda, doğumdan önce sigortalı çalışmak gerekir, bu nedenle doğumdan önceki çalışma süresi önem taşır.

Malulen Emeklilik: Çalışma gücünü %60 ve üzerinde kaybeden çalışanlar, yaşını beklemeden yaralanmaları nedeniyle emeklilik ikramiyesine hak kazanırlar. Bu durumda sigorta süresi 10 yıl, 1.800 gün prim ödemesi ve %60 işçilik kaybı oranı yeterlidir.

Emeklilikte tek şart dönemi

Askerlik Borçlanması: Erkekler, emekli olmak için askerlik hizmetini yapmak için borçlanma alabilirler. Bu sayede emeklilik için gereken prim gün sayısı arttırılabilmektedir. Askerlik devam ettiği sürece borçlanma çekilebilir ve bu nedenle daha erken bir emeklilik tarihi belirlenebilir.

Yıpranma Payı: Belirli mesleklerdeki çalışanlar, zor ve yorucu koşullarda çalıştıkları için aşınma ve yıpranma yaşayabilirler. Prim günlerine yıpranma payı eklenebilmekte, emeklilik sürecini hızlandırmaya yardımcı olmaktadır.

Bu alternatif araçlar ile emekliliğinizi hızlandırabilir ve daha da erken emekli olabilirsiniz. Her durum için özel koşullar ve süreçler olduğunu unutmayın, bu nedenle emekliliği planlarken bir emeklilik danışmanından bir yardım almak önemlidir.

Emeklilikle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak doğru adımları atabilmek adına SGK'dan ya da emeklilik danışmanınızdan detayları alabilirsiniz.

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