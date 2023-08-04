Emeklinin aklını başından alan fırsat! Maaşın biri devletten, biri bankadan: Bu ay çift maaş var

Son zamanlarda Türkiye'de emekliler için sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 15,5 milyon emekli vatandaşımıza, emekli maaşlarını ATM'den çekerken ek avantajlar sunulmaktadır. Bu avantajlar arasında, promosyon ve bir maaş ikramiyesi alma fırsatı da bulunuyor. Bu güzel gelişmeler emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeye katkı sağlayacaktır.

Bankalar, emekli maaşı alan vatandaşlara çeşitli promosyon miktarları sunmaktadır. Bu promosyonlar, emeklilere maddi destek sağlamak amacıyla verilmektedir. Her bankanın sunmuş olduğu promosyon miktarı farklılık gösterebilir; ancak genellikle belirli bir süre boyunca düzenli maaş çekme işlemi yapılması halinde bu avantajlardan yararlanmak mümkün.

BANKA PROMOSYON MİKTARLARI





Bankaların emekli müşterilerine yönelik sunduğu promosyon ve ikramiye miktarları, emekli maaşlarına göre değişiklik gösteriyor. İşte bankaların promosyon ödeme miktarları:

AKBANK Promosyon Ödeme Miktarları:

3.499 Lira'ya kadar olan emekli maaşlarına 4.200 Lira

3.500 - 7.499 Lira aralığındaki emeklilere 4.850 Lira

7.500 Lira - 9.999 Lira arasındaki maaşlar için 6.250 Lira

10.000 Lira ve üzeri maaşlar için 7.000 Lira

ING BANK Promosyon Ödeme Miktarları:

3.499 Lira'ya kadar olan maaşlara 5.100 Lira

3.500 - 7.499 Lira aralığındaki maaşlara 5.950 Lira

7.500 - 9.999 Lira arasındaki maaşlar için 7.650 Lira

10.000 Lira ve üzeri maaşlar için 8.500 Lira

QNB FİNANSBANK Promosyon Ödeme Miktarları:

3.500 Lira'ya kadar olan maaşlara 4.800 Lira

3.500 - 7.500 Lira aralığındaki maaşlara 5.600 Lira

7.500 - 10.000 Lira arasındaki maaşlar için 7.200 Lira

10.000 Lira ve üzeri maaşlar için 8.000 Lira

Bu bankalar, emekli müşterilerine sunduğu promosyon ve ikramiye fırsatları ile emeklilik dönemini daha kolay ve rahat geçirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Emekliler, ilgili bankaya başvuru yaparak bu promosyonlardan yararlanma imkanına sahip oluyor.

Bankaların emekli müşterilere gösterdiği bu destek, emeklilerimize gösterilen saygının ve değerin bir göstergesi olarak önemli bir rol oynamaktadır. Bu tür sosyal yardımlar, emekli vatandaşlarımızın hayatlarını daha iyi bir şekilde sürdürebilmelerine destek oluyor.