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Emeklinin cebini rahatlatan ödeme müjdesi geldi! Tek imzayla geri ödemesiz 7500 TL çıktı!

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Emeklinin cebini rahatlatan ödeme müjdesi geldi! Tek imzayla geri ödemesiz 7500 TL çıktı!
Temmuz ayı yaklaşırken, memur ve emeklilere yönelik yüksek maaş zamları haberleri manşetlerde yer alıyor. Memur maaşlarındaki artış nedeniyle memurlar için asgari ücret 22.000 TL'ye yükselmiştir. Bu arada bankalar emekliler için promosyon açıklamalarına devam ediyor.

En son haberlere göre, Garanti Bankası emekliler için önemli bir rol oynayarak emeklilere özel avantajlar sağlayacak bir promosyon kampanyası hazırladı. Söz konusu hareket, özellikle emekli maaşlarına yapılan zamlardan bu yana büyük ilgi gördü.

"Garanti Bankası'ndan emeklilik desteği 7.500 TL"

Garanti Bankası'ndan emeklilik desteği 7.500 TL

Garanti Bankası, hazırladığı kampanya kapsamında emekli maaşını 3 yıl süreli Garanti Bankası'ndan alma taahhüdü veren emeklilere ek ödeme yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamada;

"3.500 TL'ye kadar emekli maaşı olan emekliler için 4.500 TL;

Maaşı 3.500 TL-7.500 TL arası olan emekliler için 5.250 TL,

Maaşı 7.500 TL-10.000 TL arası olan emekliler için 6.750 TL,

Maaşı 10.000 TL ve üzeri maaşı olan emekliler için ise 7.500 TL

Nakit ödeme yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca emeklilere 7.500 TL'lik desteğe ek olarak 1.000 TL daha ödeneceği söyleniyor. Ancak, bu ek ödeme için bir kredi kartı gerekeceğini lütfen unutmayın. Garanti BBVA emeklileri, kredi kartıyla yaptıkları 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus kazanma şansı yakalıyor.

Ekonomi
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